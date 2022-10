Rüsselsheim: Böllensee-Siedlung wird nach Fund einer Bombe evakuiert

Von: Jens Joachim

Teilen

Das Evakuierungsgebiet in Rüsselsheim liegt zwischen der Bahnlinie und der Autobahn 60. © OpenStreetMap/GEVAS

Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll an diesem Dienstag in einem Gewerbegebiet bei Bischofsheim kontrolliert gesprengt werden. Bis 9 Uhr müssen Anwohnerinnen und Anwohner der Rüsselsheimer Böllensee-Siedlung aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen.

Bischofsheim/Rüsselsheim – Bei Bauarbeiten sind am Montag im Gewerbegebiet Am Schindberg im südhessischen Bischofsheim im Kreis Groß-Gerau direkt neben einem Umspannwerk eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Wie Angelica Taubel, die Sprecherin der Groß-Gerauer Kreisverwaltung, in der Nacht zum Dienstag mitteilte, kann die Bombe kann nur durch eine kontrollierte Sprengung entschärft werden. Daher sei in einem Umkreis von 1000 Metern um die Fundstelle eine Evakuierung der umliegenden Häuser bis diesen Dienstag, 25. Oktober, um 9 Uhr notwendig.

Rüsselsheim: Evakuierung der Böllensee-Siedlung „zwingend erforderlich“

Von der Räumung seien in Rüsselsheim im Wesentlichen Bürgerinnen und Bürger in der Böllensee-Siedlung betroffen. Der äußerste Punkt des Evakuierungsradius reiche bis einschließlich zur Seilfurter Straße.



Ein Krisenstab der Gemeinde Bischofsheim, der Stadt Rüsselsheim, der Groß-Gerauer Kreisverwaltung sowie von Feuerwehr und Polizei werde zusammen mit dem Kampfmittelräumdienst des Darmstädter Regierungspräsidiums für einen sicheren Ablauf der Evakuierung sorgen, äußerte Taubel. Das Bürgertelefon des Kreises sei unter der Telefonnummer 06152/989898 für Auskünfte zu erreichen.



Die Evakuierung des Bereichs um die Fundstelle sei „zwingend erforderlich“, äußerte die Sprecherin des Kreises. Für die betroffenen Rüsselsheimer Bürgerinnen und Bürger, die sich während der Evakuierungsphase nicht an einer anderen Stelle aufhalten könnten, wird eine Betreuungsstelle in der Sophie-Opel-Schule eingerichtet, teilte die Stadt Rüsselsheim mit. Hilfsorganisationen würden dort Unterstützung anbieten.