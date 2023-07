RP sieht Nachbesserungsbedarf bei Taunusbahn

Teilen

Noch heißt es für die S 5: Endstation Friedrichsdorf. Der Bahnsteig ist jedoch schon erneuert worden. hko © hko

Für geplante Elektrifizierung wird ein drittes Planänderungsverfahren nötig

HOCHTAUNUS - Die Meinungen darüber, welche Hürden die S-Bahn außer dem Taunuskamm überwinden muss, bevor sie zum ersten Mal in den Usinger Bahnhof einfahren wird, gehen auseinander. Frank Denfeld, Geschäftsführer des Verkehrsverbands Hochtaunus (VHT), wollte zwar in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Verkehr und Umwelt auf Kreisebene keine neuen konkreten Termine nennen, betonte jedoch in der Diskussion um den Sachstandbericht zur Elektrifizierung, es seien vonseiten des VHT nur noch „kleine, kleine Sachen“ auf dem Weg zum Planungsrecht zu regeln.

Das Regierungspräsidium Darmstadt (RP) sieht das anders. Statt einer baldigen Zustimmung scheint sogar noch ein drittes Planänderungsverfahren nötig.

Doch der Reihe nach: Ende Juni hatte das RP erklärt, die Erteilung des Baurechts verzögere sich „bis auf Weiteres“, da „der Antrag auf Planfeststellung noch nicht entscheidungsreif“ sei. Eine vage Aussage, mit deren Konkretisierung sich das RP weiter schwertut.

Prozess braucht weiter Zeit

Sicher: Das Verfahren an sich ist grundsätzlich ebenso wenig öffentlich wie die genauen Einwände. Entsprechend einsilbig die Antwort auf die Frage, welches aus Sicht des RP die größten Hürden sind, die einer Entscheidung entgegenstehen. Es gehe unter anderem um Naturschutz-Fragen. Auch wenn die Unterlagen irgendwann eingereicht sind, brauche der Prozess Zeit - und das liege nicht am RP oder der Verkehrswende, wie Denfeld angedeutet hatte. Sobald alle Unterlagen vollständig vorliegen, wird das Regierungspräsidium das Planänderungsverfahren einleiten. „Den betroffenen Behörden, Trägern öffentlicher Belange oder Dritten müssen wir dann zwei Wochen lang Gelegenheit zur Stellungnahme und für Einwendungen geben. Danach erhält der VHT von uns erneut Gelegenheit zur Erwiderung.“

Lässt sich wenigstens sagen, welcher Anteil an Problempunkten bereits abgehakt ist, also durch die Planer abgearbeitet wurde? Auch hier fällt die Antwort vage aus: „Der Vorhabenträger muss eine Vielzahl verschiedener Themen abarbeiten. Aus diesem Grund wurde ein zweites Planänderungsverfahren durchgeführt, das nun noch ein weiteres Planänderungsverfahren erfordert.“

Heißt, erneut werden Nachbesserungen nötig. Dabei könne sich der Vorhabenträger jederzeit an die Planfeststellungsbehörde wenden, um eventuelle Unklarheiten zu klären.