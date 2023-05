Römer übernehmen die Saalburg

Wo bitte geht’s zur Front? Im Gleichschritt strebten die Krieger, die wichtigsten vorneweg, dem Exerzierplatz zu. schneideR © as

Soldatenlager im Kastell zeigt den antiken Alltag

HOCHTAUNUS - Was unzählige Besucher der Saalburg da am Wochenende beim Tag der offenen Tür im Soldatenlager zu Gesicht und Ohr bekamen, erinnerte sicher an das kleine gallische Dorf voller aufmüpfiger, Römer vermöbelnder Krieger. So ganz stimmte das aber nicht. Ähnlich ja, aber doch etwas ernsthafter. So war es denn auch Titus Moselius Vigilis ein Bedürfnis fragend Dreinschauenden zu erläutern, dass das Ganze nichts mit Fastnacht zu tun hat, man auch nicht verkleidet sei. Man tauche zum Spaß, aber auch der aufregenden Geschichte wegen in eine Zeit, die knapp zwei Jahrtausende zurückliegt, ein. Auf Anfrage erklärt er auch den Sinn seines ihm von den Kameraden der Römischen Kohorte Opladen verliehenen Namens: Titus, weil es für Thomas nichts Römisches gibt, Moselius, weil er von der Mosel kommt, und Vigilis (lateinisch Wächter), weil er Polizist ist. Sein Chef, ein Stabsoffizier, heißt übrigens Claudius Suebus Dentacus - Klaus Schwab ist Zahnarzt.

So nobel wie Claudius’ Zelt waren die Unterkünfte der kämpfenden Truppe nicht. In die ledernen, bei Nässe fürchterlich schweren Behausungen für acht Leute passen auch nur sechs müde Krieger, zwei müssen draußen Wache halten. Es sei denn, sie können kochen. Wer „römischen Puls“, einen Eintopf aus Grieß, Fleisch, Gemüse und Knoblauch, hinbekommt, oder kaputtes Kriegsgerät reparieren konnte, musste weder Wache schieben noch Latrinen reinigen.

Ob Koch oder Wächter: Die Krieger hatten jede Menge zu schleppen, wenn es in die Schlacht ging. Jedoch: Es gab auch Maultiere, die all das trugen, was nicht auf die Schultern passte. Nasse Zelte zum Beispiel. Hinzu kam, dass die Soldaten selbst einiges auf die Waage brachten, wogen doch das Kettenhemd oder die Blechrüstung „Lorica segmentata“ recht schwer, wobei das Kettenhemd mit seinen 10000 Ringen noch schwerer war. Was getragen wurde, war nicht etwa der Mode unterworfen, sondern der Verfügbarkeit. Mal gab es das eine, dann wieder das andere.

Geschichtsstunde mit viel Geschrei

Titus gehört zu denen, die ihr Hobby ernst nehmen. Bei Soldatenlagern wie dem auf der Saalburg wird in der Tunica geschlafen, es wird nach römischen Originalrezepten gekocht und Cervisia getrunken. Und eines geht im Lager gar nicht: Handys. Die Schau zeigte das Leben der Militärs jener Zeit. Dabei kam es den authentisch gewandeten Soldaten darauf an zu zeigen, wie toll es die Römer damals trieben. Alles in eine lebhafte Geschichtsstunde verpackt, alles auf Deutsch kommentiert, so dass auch im Lateinischen weniger bewanderte Gäste etwas mitbekamen, obwohl die Herren Latein sprachen. Dabei war die 4. Vendelikerkohorte eine aus Abenteurern bestehende Auxiliareinheit. Als Hilfstruppe sollte sie den Feind ein wenig erschrecken und so lange aufhalten, bis richtiges Militär zur Stelle war. Waffentechnisch gab es viel zu schauen. So wurden nachgebaute, voll funktionstüchtige und für damalige Verhältnisse genial konstruierte Torsionsgeschütze vorgeführt. Zu Beginn zeigte ein Soldat, wie der Bauchschieber funktioniert, eine Art Armbrust, die sich die Römer bei den Griechen abgeguckt haben; der Schütze lehnt sich mit dem Bauch und seinem ganzen Gewicht auf ein kleiderbügelähnliches Holzstück und spannt den Flitzebogen damit. Die abgeschossenen Pfeile waren in der Lage, noch in gehöriger Entfernung Kettenhemden zu durchstoßen, was nicht gleich tödlich enden musste, aber wehtat. Später mussten dann Leute wie Titus ran, Löcher flicken.

Spannend auch die Exerzier-Übung, bei der Krieger mit Gebrüll und Lanze im Anschlag auf das Publikum zustürmten, aber rechtzeitig stoppten. Nun wussten die Gäste, warum sie bei der Vorführung hinter der Leine bleiben sollten.