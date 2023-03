Robert Siedler erwägt Einspruch

Teilen

Stadtratswahl beeinflusst?

KRONBERG - Bürgermeister Christoph König (SPD) hat gerade mehr um die Ohren als üblich, denn er muss derzeit für zwei arbeiten. Sein Stellvertreter, Erster Stadtrat Robert Siedler (parteilos), trat wenige Tage nach seiner Niederlage bei der Stadtratswahl am 23. Februar einen seit längerem geplanten Krankenhausaufenthalt an. Eine mehrwöchige Reha schließt sich an. Danach gilt es für ihn, seinen Resturlaub zu nehmen. Siedler wird wohl nur noch die letzte April-Woche im Amt sein. Dann endet seine reguläre Amtszeit. Wann sein Nachfolger Heiko Wolf, der sich in der Februar-Sitzung der Stadtverordneten gegen den Amtsinhaber Siedler und die Kelkheimerin Doris Salmon durchsetzte, in Kronberg anfängt, ist unklar. Robert Siedler überlegt nach eigenen Angaben, ob er Einspruch gegen die Wahl einlegt.

Grund dafür sei ein Brief, an den Stadtverordnetenvorsteher Andreas Knoche (CDU), in dem Erster Kreisbeigeordneter Thorsten Schorr (CDU) scharfe Kritik an Siedler übt. Heikel ist: Der Brief wurde in der Woche vor der Stadtratswahl verschickt - und es war klar, dass das Schreiben die Stadtverordneten und die Öffentlichkeit erreicht. Hat dies die Wahl zulasten Siedlers beeinflusst? Siedler prüft rechtliche Schritte. öp