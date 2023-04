Ritter laufen sich fürs große Turnier warm

Festungsruine steht am 20. und 21. Mai wieder ganz im Zeichen des Mittelalters

KÖNIGSTEIN - Die Tischplatte ist so feucht, dass sich auf ihr das Licht der Wandlampen spiegelt. Das Kellergewölbe ist mit Wassertropfen benetzt. Michél Süßbrich wischt mit der Hand über die dunkle Holztafel: „Letztes Jahr war es hier um diese Jahreszeit schon wesentlich trockener“, sagt der Vorsitzende der Ritter von Königstein. Der launische April hat die Königsteiner Burg immer noch im Griff und lässt erahnen, wie unangenehm feucht und kalt so ein Ritterleben früher auf den Taunushöhen gewesen sein dürfte.

Doch Bangemachen gilt nicht! Derzeit stecken Michél Süßbrich und seine Vereinsfreunde nämlich mitten in den Planungen für das große Ritterturnier am Wochenende vom 20. und 21. Mai. Zum 23. Mal veranstalten dann die Ritter von Königstein ihr großes Mittelalterspektakel inmitten der historischem Burgmauern. Das frisch gedruckte Faltblatt zur zweitägigen Veranstaltung verspricht ein buntes, vielfältiges Programm für alle Generationen. Der Verein setzt auf Bewährtes. Selbstverständlich werden die Württemberger Ritter wieder mit Ross und Tross anreisen. „Auf der großen Festwiese finden wieder Turniere statt“, unterstreicht Michél Süßbrich.

Am Samstag startet der Tag um 12 Uhr mit der feierlichen Markteröffnung. Um 15 Uhr bitten die Württemberger Ritter zum „Kinderturney“ auf die Festwiese. Um 21 Uhr ist das „Nachtturney“ im Fackelschein geplant.

Am Sonntag finden noch einmal um 12.30 und um 16 Uhr Ritterturniere statt. Das mittelalterliche Budendorf ist am Samstag von 11 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Das Rahmenprogramm sollte ebenfalls keine Wünsche offenlassen. Auf dem Mittelaltermarkt werden Speis und Trank den Gaumen erfreuen. Außerdem werden mittelalterliche Waren feilgeboten.

Einen authentischen Einblick in den Ritteralltag erhalten die Besucher auf der Festwiese und im Kurpark. Dort findet ein reges Lagerleben statt. Die Ritter lassen Groß und Klein daran teilhaben. Attraktionen wie Musik, Gaukelei und die von Kindern sehr geschätzten Ritterspiele runden die Veranstaltung ab.

Der Verein freut sich auf viele Gäste, die eingeladen sind, gewandet vorbeizukommen. Zum Dank dafür müssen Personen in Gewandung nur den halben Eintrittspreis entrichten. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet dieses Jahr 12 Euro, Jugendliche ab 16 Jahren zahlen 6 Euro. Kinder bis 16 Jahren müssen in Begleitung Erwachsener erscheinen, sind aber dafür vom Eintritt befreit. Wer sich vorab schon mal ein Bild von der Burg machen will: Seit Ende März ist die Ruine wieder täglich geöffnet. Von Montag bis Sonntag können Interessierte von 10 bis 19 Uhr über die Anlage flanieren und den Ausblick genießen. Sind keine Festivitäten, kostet der Rundgang für Erwachsene 3 Euro und für Kinder 1,50 Euro. efx