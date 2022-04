Rhein-Main zu Fuß

Teilen

Sabine Börchers, 101 Ausflüge ohne Auto in Rhein-Main, Societäts-Verlag Frankfurt, 15 Euro, ISBN 978-3-95542-433-6 © Societaets-Verlag Frankfurt

Touren-Tipps für Wanderungen ohne Auto

Im Rhein-Main-Gebiet gibt es endlos viel zu entdecken, doch häufig verlangen beliebte Touren ein Auto. Das ist nicht nur mit Blick auf aktuelle Spritpreise lästig, sondern auch die Parkplatzsuche kann im beliebten Taunus am Wochenende zur Qual werden. Sabine Börchers weiß, wie Abhilfe zu schaffen ist: Indem man das Auto einfach mal in der Garage stehenlässt und sich auf das RMV-Netz der Rhein-Main-Region verlässt.

Die mittlerweile zweite Auflage ihres Buchs „101 Ausflüge ohne Auto in Rhein-Main“ stellt zahlreiche Ausflugsziele vor, die nie weiter als 20 Minuten Fußweg von RMV-Haltestellen entfernt sind. Jede Tour ist mit genauen Beschreibungen ausgestattet, verlaufen sollte also schwierig werden.

Aufgeteilt sind die Touren in Kategorien, die mal das Naturerleben und mal städtische Highlights in den Vordergrund rücken. In Flörsheim können kuriose Tierarten erkundet werden, während in Hanau das älteste Karussell der Welt steht. Literaturbegeisterte können in Oestrich-Winkel auf Goethes Spuren wandeln, und auch Hobby-Historiker:innen kommen auf ihre Kosten.