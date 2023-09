Rhein-Main: Weitere Zahlung an streikende Lkw-Fahrer

Von: Gregor Haschnik

Teilen

Seit acht Wochen kämpfen LKW-Fahrer in Gräfenhausen in Südhessen um ausstehende Löhne. © dpa

Eine weitere Firma aus der Lieferkette hat den streikenden LKW-Fahrern in Gräfenhausen Geld gezahlt. Die Verhandlungen mit ihrer polnischen Spedition ruhen aber immer noch.

Ein weiteres Unternehmen aus der Lieferkette, zu der die polnische Speditionsgruppe Mazur gehört, hat am Donnerstag 20 000 Euro an die seit gut sechs Wochen in Weiterstadt-Gräfenhausen streikenden Lkw-Fahrer gezahlt. Die beklagen ausstehende Löhne in Höhe von 500 000 Euro. Nach einer schriftlichen Vereinbarung erhielt die österreichische Firma im Gegenzug ihre Ladung, die aufgrund des Streiks bislang nicht geliefert worden war. In der vergangenen Woche hatte ein ebenfalls österreichisches Unternehmen dieselbe Summe übergeben und seine Fracht entgegengenommen.

Die Fahrer, die vor allem aus Georgien und Usbekistan stammen, und die sie unterstützenden Gewerkschafter:innen nehmen die Auftraggeber in die Pflicht. Sie hoffen auf eine Signalwirkung der ersten Zahlungen, auch weil die Verhandlungen mit ihrem Arbeitgeber, dem Speditionskonzern aus Polen, weiterhin unterbrochen sind. Das Management, das alle Vorwürfe inklusive den der Ausbeutung zurückweist, hatte die Beschäftigten unter anderem wegen Erpressung angezeigt und anschließend auf die Staatsanwaltschaft und deren Ermittlungen verwiesen.

Die circa 100 Lkw-Fahrer und die Gewerkschaft sprechen von Kriminalisierungsversuchen. Sie streiken, weil die Gehälter nicht gezahlt worden seien, aber auch wegen miserabler Arbeitsbedingungen.

Es ist der zweite Streik von Mazur-Mitarbeitenden in Gräfenhausen. Im Frühjahr hatten 60 von ihnen während eines sechswöchigen Arbeitskampfes Lohnnachzahlungen von insgesamt 300 000 Euro erstreikt. Ein Ende der staatsanwaltschaftlichen Verfahren ist nicht abzusehen. Die werden auch gegen den Firmenchef und weitere Personen geführt. Dabei geht es um Vorwürfe der Körperverletzung, des Landfriedensbruchs und des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, nachdem der Chef im Frühling versucht hatte, mit Hilfe der paramilitärisch auftretenden Privatdetektei Rutkowski Patrol die Lastwagen unter seine Kontrolle zu bringen.