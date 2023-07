Rhein-Main: Fantastische Räume, fließende Klänge

Teilen

Der Komponist Werner Cee hat für das Festival „Tage der Industriekultur“ eines von fünf Tonkunstwerken komponiert. Es ist Ende August in Rüdesheim zu erleben.

Drei weitläufige historische Hallen erinnern in Rüdesheim an eines der wohl bekanntesten Produkte, die in dem Rheingauer Winzerstädtchen hergestellt wurden, den „deutschen Cognac“, den Hugo Asbach 1892 hier produzierte und unter seinem Namen vermarktete.

Es sind Räume, die auch den Komponisten und Tonkünstler Werner Cee, der in Mittelhessen lebt und arbeitet, beeindruckt haben. Für das Festival „Klangkunst in Industriekultur“, das die „Tage der Industriekultur“ im Rhein-Main-Gebiet begleitet, hat er eine aufwendige Komposition auf diesen speziellen Ort zugeschnitten, die vom 28. August bis zum 3. September hier erlebbar ist. Der Fluss ist zwar nah, aber durch eine Straße und die Bahnlinie doch nicht leicht erreichbar, der Rhein steht zwar fast schon sprichwörtlich für Schönheit, und doch ist es hier laut, Eisenbahnen donnern vorbei, Rheinschiffe tuckern auf dem Wasser, Rüdesheim ist voller Tourist:innen. Die Asbachhallen jedenfalls liegen abseits des (Touristen-)Stroms. „Sie stellen eine Verbindung dar zwischen Rheinromantik und Industrialisierung“, meint Cee. Und doch blitzt die Magie des Ortes hier und da hindurch.

Neue Töne an imposanten Orten

Fünf Klangkunstinstallationen an außergewöhnlichen Orten im Rhein-Main-Gebiet, die alle das gemeinsame Thema Wasser verbindet, begleiten die diesjährigen „Tage der Industriekultur“ als gemeinsames aufwendiges Projekt von Kulturfonds und Kulturregion. Der Eintritt ist frei.

In Eltville im Rheingau nutzt der Frankfurter Architekt Christos Voutichtis die historischen Kellergewölbe des Weinguts der Georg-Müller-Stiftung (Eberbacher Straße 7-9) für seine Virtual-Reallity-Installation „Order of Sound. The Dissolution of Everyday Fiction“ vom 26.8. bis 3.9. (Di-Fr 16-20 Uhr, Sa/So 12-16 Uhr) sowie vom 4.9. bis 29.10. (Mo-Fr 9-16 Uhr, Sa 12-16 Uhr).

Das 1911/12 errichtete Wasserwerk von Hanau-Kesselstadt (Burgallee 119a) ist imposante Kulisse für eine Audio- und Video-Installation der in Peking geborenen Klangkünstlerin Echo Ho, zu erleben vom 29.8. bis 1,9. (Di-Fr 14-17 Uhr), 2./3.9. (Sa/So 11-17 Uhr) und 10.9 (So 11-17 Uhr).

Die ehemalige Bansamühle, eines der schönsten Gebäude Neu-Isenburgs, und der dazugehörige kleine Park (Bansastraße 29) verwandelt der Klangkünstler Lasse-Marc Riek vom 27.8. bis 3.9. in eine „Unerhörte Klanglandschaft“, täglich von 10 bis 20 Uhr.

In Rödermark-Urberach widmet sich ein Freilichtmuseum der interessanten Industriegeschichte der Gemeinde (Ober-Rodener Straße 5a). Hier wurden einst Telefone produziert – das greift der aus Nigeria stammende Kurator Avan-Nomayo Ikponmwosa Osamuyime mit seiner 3D-Installation „Hello, Can You Hear Me?“ auf, zu sehen vom 30.8. bis 3.9. (Mi-Fr 16-18 Uhr, Sa/So 12-18 Uhr).

Rüdesheim war berühmt für seinen Weinbrand. Für die ehemaligen Asbachhallen (Am Rottland 6), drei historischen Industriehallen am Rheinufer, hat der Komponist Werner Cee ein „akustisches Triptychon geschaffen, das genau auf den Ort zugeschnitten ist, vom 28.8. bis zum 3.9. (Mo-Fr 14-19 Uhr, Sa 14-20 Uhr, So 12-19 Uhr). aph