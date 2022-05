Rhein-Main: Alles drin, wo’s schön grün ist

Von: Thomas Stillbauer

Einen Besuch wert zu jeder Jahreszeit: das Enkheimer Ried. © Renate Hoyer

Das neue Garten-Rhein-Main-Programm ist da: 650 Tipps bis in den Dezember. Und es lässt sich auch viel lernen.

Wie wär’s an diesem Mittwoch mit einer Nach-der-Arbeit-Fahrradtour durchs Enkheimer Ried? Oder mit einem Besuch am Freitag beim Streuobstwiesen-Frühlingsfest für Familien in Hofheim? Diese und etwa 650 weitere Veranstaltungen und Angebote versammelt die Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main in ihrem gerade frisch erschienenen Jahresprogramm der Reihe Garten Rhein-Main. Bis in den Dezember hinein macht es neugierig, die Parks, Gartenschätze und Grünflächen der Region zu erkunden. Motto des Jahres: „Grünes Wissen wächst“.

Es gibt Workshops, Seminare, Führungen, Vorträge, Parkfeste, Gartenmärkte – und die Chance, die eigenen Kenntnisse über Pflanzen und Gärtnern zu erweitern, Neues etwa über Gartenkultur, Nutzpflanzen, Artenvielfalt und Klimawandelanpassung zu lernen.

Weil Papier knapp ist, gibt es das Programmheft diesmal erst im Mai, einen Monat später als gewohnt. Der Inhalt hat nicht gelitten: Klostergärten und Kurparks, Fasanerien, Orangerien, Palmenhäuser, Volksparks, Barock- und Botanische Gärten – alles drin, wo’s schön grün ist.

Zum Jahresthema „Grünes Wissen wächst“ gibt es auch vertiefende Veranstaltungen bis hin zum „Science-Poetry-Talk“ an unterschiedlichen Orten in Frankfurt und der Region.

Das 220-seitige kostenlose Programm kommt in diesen Tagen in die Rathäuser, Bürgerbüros und Tourist-Infos, ist in der Geschäftsstelle der Kulturregion (Poststraße 16 am Frankfurter Hauptbahnhof) zu haben, per E-Mail an info@krfrm.de zu bestellen (gegen eine Versandkostenpauschale) – oder herunterzuladen unter www.krfrm.de