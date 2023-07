Retter in Not

Sicherer Hafen für Vierbeiner: Renate Echterdiek, Bettina Tille, Ina Kohler und Birgit Jörgens (von links nach rechts) haben eine „Tafel“ für Tiere organisiert, über die Futter bezogen werden kann. priedemuth © jp

Tierschutzverein schlägt Alarm: Spenden gehen zurück, Nachfrage dagegen steigt

BAD HOMBURG - Wie es um den Bad Homburger Tierschutzverein steht? Bettina Tille findet deutliche Worte, die klarmachen: Dem 1878 gegründeten Verein steht das Wasser bis zum Hals. „Falls man dachte, Corona und der Krieg in der Ukraine seien handhabbarer geworden, so muss man leider im Tierschutz erkennen, dass vieles jeden Tag schlimmer wird.“

Die Liste der Probleme, mit denen die Tierschützer in der Kurstadt jeden Tag konfrontiert werden, ist lang. „Einerseits wird der Tierschutz mit aus in der Corona-Zeit angeschafften Tieren überrollt, die nun, da man wieder in Urlaub fahren kann oder wieder ins Büro geht, einfach nicht mehr ins Leben passen“, berichtet Tille. „Andererseits kommen auch viele neue Tiere aus der Ukraine hinzu, die mit Futter versorgt und ärztlich betreut werden müssen.“

Tille und ihre Mitstreiter kümmern sich seit vergangenem Jahr auch um die Haustiere ukrainischer Flüchtlinge. Zunächst rüstete der Verein die in Wohnungen, Hotels, Pensionen und Gästehäusern untergebrachten Tiere - meist Hunde oder Katzen - mit Leinen, Näpfen, Betten und Futter aus. Dann wurden die Tierzelte an den Erstaufnahmeeinrichtungen in Kronberg und Neu-Anspach bestückt, in denen die Tiere von Geflüchteten eine vorübergehende Bleibe gefunden hatten.

Tierfutter ins Kriegsgebiet

Die Tierhelfer schicken aber auch Futter ins Kriegsgebiet. Videos dokumentieren, wie die Futterspenden verteilt werden. Auf einem ist ein Mann zu sehen, der - selbst stark unterernährt - zwei Katzen durchbringt.

Die Tiere von einkommensschwächeren Besitzern und Flüchtlingen werden zudem von der Tier-Tafel des Vereins versorgt. In einem kleinen Raum sammeln Tille und Co. Futter, Leckerlis, Körbchen, Decken und Spielzeug. Einmal im Monat können sich die Leute hier Futter für bis zu drei Tiere abholen. Die Menge an Futter, die mitgegeben wird, reiche für drei Wochen. Dadurch, dass die vierte Woche selbst gestemmt werden müsse, werde noch eigene Verantwortung übernommen, so sieht es das Konzept vor.

„Inzwischen hat die Tier-Tafel mehr ukrainische Kunden als deutsche“, bilanziert Tille. Sie versorgen derzeit 46 Ukrainer mit 34 Hunden und 29 Katzen und zudem 44 Deutsche mit 30 Hunden und 45 Katzen. Mitunter reisten Geflüchtete mehr als 100 Kilometer, um ihre Tiere in der Kurstadt versorgen zu lassen, erzählt die Tierschützerin. „Die müssen wir leider wieder wegschicken, da wir nur in Bad Homburg und im Hochtaunuskreis helfen können.“

Und auch die Bürokratie macht Tille zu schaffen: Die Anpassung der Tierarzt-Gebührenordnung mit den stark gestiegenen Rechnungen zwinge immer mehr Halter dazu, das Tier abzugeben oder es nicht mehr zum Arzt zu bringen. Die Preise für Impfungen von Hund und Katze etwa verdoppeln sich nahezu - von 5,77 Euro auf 11,50 Euro. „Diese Tiere ertragen dann mitunter einen langen Leidensweg, da Krankheiten nicht mehr behandelt werden, Tiere Schmerzen haben und zum Schluss einen verfrühten Tod erleiden müssen.“

Gleichzeitig stellt das Team um Tille fest, dass der Umgangston rauer wird. Oft erhalten die Mitarbeiter bis spät in die Nacht Anrufe - bis zu vier pro Tag - oder Menschen stehen vor der Haustür und fordern Hilfe. Manche Halter glauben wohl, so Tierschützerin Tille, „dass es sich um hoch bezahlte Mitarbeiter handelt, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen müssen“.

Gestern geliebt, heute weggegeben

Dabei sind alle Mitglieder Ehrenamtliche, die ihre Freizeit opfern und Einsätze mit ihren privaten Wagen fahren. Selbst am Wochenende werden Tille und Kollegen „auch mal von der Familienfeier weg“ zu Rettungseinsätzen gerufen. Und wohin dann etwa mit dem verletzten Igel im Straßengraben? Oft möchte der Verein helfen, kann aber Tiere nicht übernehmen, da keine Pflegestellen zur Verfügung stehen. Häufig riefen Tierhalter an und erwarteten, dass Vierbeiner sofort übernommen werden.

Tille hört dann immer die gleichen Erklärungen: Die Besitzer möchten in den Urlaub fahren, müssen angeblich nächste Woche aus der Wohnung oder leiden urplötzlich an Allergien. Dann werden die Helfer vor die Wahl gestellt: Entweder die Tierschützer kümmern sich oder das Tier wird ausgesetzt - oder auch über Anzeigenportale im Internet verkauft. „Da fragt niemand nach, was später mit dem Tier passieren soll“, so Tille. Die online fündig gewordenen neuen Halter könnten dann irgendwann überfordert sein. Ergo: Das Tier landet am Ende doch bei den Tierschützern.

Und die werden immer weniger. Aus Altersgründen mussten bereits die Vereine in Friedrichsdorf und Oberursel aufgeben. Die Helfer aus der Kurstadt müssen nun also den ganzen Hochtaunus abdecken. Das bedeutet mehr Arbeit - und das bei immer weniger Futter-, Sach- und Geldspenden, zumindest in der Kurstadt. Auch wenn der Landestierschutzverband noch keinen allgemeinen Rückgang der Spendenbereitschaft feststellen kann, wird der Homburger Verein bei der nächsten Futterausgabe wohl nicht mehr alle Tiere versorgen können.