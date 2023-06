Regionalverband: Claudia Jäger soll auf Thomas Horn folgen

Von: Christoph Manus

Teilen

Claudia Jäger aus Rodgau steht wohl bald an der Spitze der Regionalverbands Frankfurt/Rhein-Main. © Privat

Die Spitze des Regionalverbands Frankfurt/Rhein-Main wird im November neu besetzt. Thomas Horn hört auf. Parteikollegin Claudia Jäger dürfte zu seiner Nachfolgerin gewählt werden.

Thomas Horn will nicht erneut als Verbandsdirektor des Regionalverbands Frankfurt/Rhein-Main antreten. Das hat der 63 Jahre alte Christdemokrat nach Angaben der CDU in der Verbandskammer mitgeteilt. Nach mehr als 40 Berufsjahren und einer gut überstandenen schwierigen Operation wolle der frühere Bürgermeister von Kelkheim, der seit 2018 an der Verbandsspitze steht, neue persönliche Prioritäten setzen, heißt es.

Die CDU-Gruppe im Regionalverband will am 22. November auf Vorschlag Horns Claudia Jäger zu dessen Nachfolgerin wählen. Die 58 Jahre alte Rodgauerin arbeitet als Erste Kreisbeigeordnete des Kreises Offenbach. Sie gehört dem Regionalvorstand und der Regionalversammlung an.

Zentrale Aufgabe des Verbands ist es, den regionalen Flächennutzungsplan zu erstellen und fortzuschreiben. CDU und SPD bilden in Verbandskammer und Regionalversammlung eine Koalition. Die CDU hat laut Mitteilung ein vertraglich festgelegtes Vorschlagsrecht für die Position an der Verbandsspitze. cm