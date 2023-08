Regen bereitet Landwirten massive Probleme

Kreisbauernverband beklagt eine aus mehreren Gründen „extreme“ Getreideernte

HOCHTAUNUS - Echt extrem“ sei die Getreideernte in diesem Sommer über die Bühne gegangen, meint der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Stefan Wagner. Froh und dankbar um die wenigen heißen und trockenen Sommertage am Stück, war der Kronenhof-Landwirt aus Bad Homburg teilweise nächtelang mit dem Mähdrescher im Ernteeinsatz.

Einmal, als für den nächsten Tag erneut Regengüsse prognostiziert waren, kam sein Kollege Christian Staehr nach eigenen Worten sogar erst um 5 Uhr morgens ins Bett. „Wir haben alle sich bietenden Zeitfenster ausgenutzt, um zuletzt das nachzuholen, was während der langanhaltenden Niederschläge Ende Juli und Anfang August nicht möglich war“, so der Landwirt vom Neu-Anspacher Hubertushof.

Ausgerechnet inmitten des kalendarischen Hochsommers, während der Haupterntezeit fürs Sommergetreide, hatten starke und lang andauernde Niederschläge den heimischen Bauern einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Durch diese Zäsur einer sehr ungewöhnlichen „Regenzeit“ inmitten des Sommers fällt die diesjährige Erntebilanz der heimischen Landwirtschaft beim Getreide ziemlich verhalten aus.

„Das im Spätherbst vergangenen Jahres gesäte Wintergetreide konnten eigentlich alle Landwirte im Hochtaunus noch vor dem großen Regen einholen“, sagt der Kronenhof-Landwirt Wagner. Mit der Menge des bis dato eingebrachten Getreides sei man zufrieden. Doch dann kommt ein großes „Aber“ - welches aber rein gar nichts mit dem Wetter zu tun hat. „Die Vorgaben der neuen Düngeverordnung haben die Qualität und damit auch die finanziellen Erträge zahlreicher Landwirte im Taunus geschmälert“, sagt Wagner. Diese neue Verordnung sei politisch gewollt und zwinge konventionell wirtschaftende Landwirte dazu, weniger Düngemittel einzusetzen, als es eigentlich bedarfsgerecht und sinnvoll sei.

Düngemittelverordnung schmälert Ertrag

„Das hatte gravierende Folgen: Der für Brotweizen nötige Eiweißgehalt des geernteten Korns wurde nicht erreicht, weshalb dieser Teil der Ernte als Futterweizen verkauft werden musste.“ Das gleiche Schicksal ereilte den gesamten Berufsstand durch jene Ende Juli einsetzende Regenperiode, weshalb das Sommergetreide im Vordertaunus nicht komplett eingeholt werden konnte. Im Usinger Land stand der Großteil des Sommergetreides noch komplett auf den Feldern.

„Das Getreide war eigentlich erntereif, dann kam der Regen“, teilt Staehr mit. Zwei Wochen waren die Bauern zum Warten verdammt und sahen sich mit zunehmender Dauer der Niederschläge um den eigentlich sicher geglaubten Ertrag gebracht. „Auch danach gab es nur kurze Erntefenster ohne Niederschläge. Vier Tage ohne Regen war das Maximum“, schildert der Neu-Anspacher Ortslandwirt.

Qualität reicht nicht zum Backen

Das nasse Getreide und der Boden hätten erst abtrocknen müssen, bis die Landwirte mit den Mähdreschern für maximal zwei Tage hätten ausfahren können. Dann kam der nächste Guss vom Himmel. Die Qualität des Korns habe nicht mehr für „backfähigen Weizen“ ausgereicht. Ein Großteil der Ernte wurde zu Futterweizen degradiert.

„Ich gehe bei meinem eigenen Weizen von bis zu 15 000 Euro geringeren Erträgen aus“, sagt Staehr, der neben der eigenen Landwirtschaft mit seinen Mähdrescher auch im Auftrag für andere Landwirte im Ernte-Einsatz ist. Außer Getreide und dem ebenfalls bereits geernteten Raps gehören im Hochtaunus aber ebenso Mais und Zuckerrüben zu den gängigen Feldfrüchten. Beide sind zwar noch nicht geerntet, weshalb auch eine voll umfassende Erntebilanz erst später im Jahr gezogen werden kann. Doch der Bestand dieser Ackerfrüchte hellt die Stimmung der Bauern auf.

„Der Mais steht absolut gut und saftig auf dem Feld. Der Boden hat viel Wasser aufgenommen, der Oberboden ist gesättigt, was für die Ausbildung der Kolben ideal ist“, so Staehr. „In diesem Jahr trägt jede Pflanze im Schnitt drei gut ausgebildete Kolben, was in den Trocken- und Dürrejahren zuvor nicht der Fall war. Auch die Zuckerrüben gedeihen prächtig.“