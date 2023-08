Red Bull und Co sollen zahlen

Von: Pitt von Bebenburg

Die osteuropäischen Lkw-Fahrer warten an der Raststätte Gräfenhausen auf ihren ausstehenden Lohn. © Rolf Oeser

Die streikenden Lkw-Fahrer in Gräfenhausen fordern 543 000 Euro vom polnischen Spediteur Mazur - und sie nehmen dessen Auftraggeber in die Pflicht. Sie erinnern daran was Formel-1-Weltmeister Max Verstappen beim Brausehersteller verdient

In brütender Hitze haben die streikenden Lastwagenfahrer an der Autobahnraststätte Gräfenhausen am Freitag deutlich gemacht, dass sie sich nicht unterkriegen lassen wollen. Sie appellieren in ihrem Kampf um ausstehende Löhne an multinationale Konzerne, deren Waren sie befördern. Nicht nur ihr polnischer Fuhrunternehmer Lukasz Mazur sei gefordert, sondern auch seine Auftraggeber, machten die rund 100 Männer am Freitag bei einem Pressetermin auf der südhessischen Raststätte klar.

Die Männer mit ihren blauen Trucks stammen aus Usbekistan, Georgien, Kasachstan, der Ukraine und anderen osteuropäischen Ländern. Sie enthüllten Schilder, auf denen die Konzerne benannt wurden, die ihre Waren von Mazurs Lastwagen fahren lassen. Darauf befanden sich die Namen von Red Bull, DHL, Ikea, Audi, Porsche, Obi, Bauhaus, Dachser und Intercargo.

20000 Dosen Energydrinks

Der Verhandlungsführer der Trucker, der niederländische Gewerkschafter Edwin Atema, sagte, einer der Lastwagen habe mehr als 20 000 Dosen Energy-drink von Red Bull geladen. Manche Auftraggeber drängen darauf, dass die Ware von den Fahrern herausgegeben werde. Diese wollten aber so lange bleiben, bis auch allen Kollegen die Löhne ausgezahlt worden seien. Insgesamt geht es laut Atema um 543 000 Euro an ausstehenden Zahlungen. Mazur selbst weigere sich zu verhandeln.

Beim ersten Streik von Mazur-Fahrern in Gräfenhausen im April hätten manche Auftraggeber sich damit herausgeredet, sie hätten gar nicht gewusst, dass Mazur-Firmen an ihrer Lieferkette beteiligt seien, berichtete Atema. Heute könne sich niemand mehr dahinter verstecken. „Das ist totaler Quatsch“, befand der Gewerkschafter.

Atema machte darauf aufmerksam, dass der „bestbezahlte Autofahrer der Welt“, der für Red Bull fahrende Formel-1-Weltmeister Max Verstappen, 60 Millionen Euro im Jahr verdiene. „Die Fahrer wissen schon, wie viel Geld unterwegs ist“, fügte der Gewerkschafter hinzu.

Unverständliche Verträge

Die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Hessen-Thüringen, Renate Sternatz, forderte, dass die ausstehenden Löhne „sofort“ bezahlt würden. Sie erwarte, dass sich die Auftraggeber „auf Dauer“ von Logistikfirmen trennten, die wie Mazurs Firmen Lukmaz, Akmaz oder Imperia arbeiteten. Zu Mazurs Methoden gehört es laut Atema, Verträge in Sprachen unterschreiben zu lassen, die die Fahrer nicht verstünden, oder ihnen gleich Blankoverträge vorzulegen. Um Lohnabzüge zu begründen, mache er etwa Kosten für die Übernachtung in den Führerhäusern der Lastwagen geltend.

Vor etwa vier Wochen hatte der neuerliche Streik von Mazur-Fahrern begonnen. Mazur hat seinerseits Anzeige gegen die Fahrer erstattet, denen er Erpressung vorwirft. Die Fahrer hatten sich für ihre Protestaktion am Freitag in einheitliche T-Shirts gekleidet. Darauf war eine Karikatur zu sehen – ein Mazur-Lastwagen, der von einer Hand geschüttelt wird und aus dem es Geld regnet.

Mit Notfällen ins Krankenhaus

Tatsächlich ist den Betroffenen nicht zum Lachen zumute. Derzeit harren sie in der Hitze aus – auch nachts wird es in ihren Führerkabinen nicht kühler. Mehrere Fahrer sind erkrankt, zuletzt mussten drei von ihnen als Notfälle ins Krankenhaus gebracht werden. Das Arztmobil des Mainzer Armenarztes Gerhard Trabert kommt gelegentlich für Untersuchungen vor Ort.

Versorgt werden die Fahrer nach Angaben von Renate Sternatz zudem von einem Netzwerk von engagierten Menschen aus Gewerkschaften und Kirchen. Sie organisierten Essen und Wasser, verschafften Fahrern Duschmöglichkeiten und wüschen ihre Wäsche.

Gelebte Solidarität

Es sind Menschen wie das Rentnerehepaar Siggi Oettmeier und Evi Kleinke aus dem Odenwald, das auch am Freitag zur Unterstützung zur Stelle war. Sie bringen den Streikenden nicht nur Lebensmittel, sondern zuletzt auch Spiele gegen die Langeweile. „Das ist für uns gelebte Solidarität“, sagte Oettmeier.