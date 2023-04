Razzia bei kurdischen Vereinen: Linke kritisiert Vorgehen der Behörden

Von: Claudia Kabel

Kurdische Demo in Frankfurt anlässlich des Newroz-Festes im März 2021. © Renate Hoyer

Die Durchsuchung von kurdischen Vereinen in Darmstadt, Rüsselsheim und in anderen Orten sorgt für Kritik: Problematisch in Zeiten des Erdbebens und der anstehenden Wahlen.

Nach Durchsuchungen von kurdischen Vereinen und Privatwohnungen in mehreren Orten in Hessen wegen des Vorwurfs der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung gibt es Kritik von der hessischen Linken.

Die Durchsuchungen seien „ein völlig falsches Signal“, erklärte Fraktionsvorsitzender Jan Schalauske am Donnerstag. Es sei erschreckend, dass deutsche Stellen meinten, eine Politik der Verfolgung und Unterdrückung von Oppositionellen, die unter dem türkischen Regime an der Tagesordnung sei, unterstützen zu müssen. „Die Kriminalisierung kurdischer Vereine muss beendet werden“, fordert er.

Auch betroffene Vereine, etwa das Demokratische Gesellschaftszentrum der Kurden in Darmstadt und die Föderation der Demokratischen Vereine Kurdistans bezeichneten das Vorgehen als „höchst problematisch“ in Zeiten des Erdbebens und der anstehenden Wahlen in der Türkei. Sie kündigten für Donnerstagabend eine Pressekonferenz an.

Schalauske bezeichnete den Anlass der Razzien, das mutmaßliche Zeigen von Fahnen, die von kurdischen Widerstandskämpfern gegen den Islamischen Staat (IS) geführt worden seien, als „bizarr“. Ausgerechnet dieses Zeigen entsprechender Symbole oder auch das Engagement in der Oppositionspartei HDP werde als Grund für die Durchsuchungen genannt.

Laut den Vereinen gab es auch Durchsuchungen bei ehemaligen Co-Vorsitzenden in Mainz, Mannheim und Rüsselsheim. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch Einsätze in Süd- und Mittelhessen bestätigt. cka