Rauer Ton am Beckenrand

Im Taunabad sei die Atmosphäre „extrem friedlich“, sagt Betriebsleiter Steffen Czwiklinski. Neuroth © Florian Neuroth

Bademeister beklagen aggressivere Gäste

HOCHTAUNUS - Handtuch-Kämpfe gibt es im TaunaBad keine. Zumindest nicht um kurz vor 11 Uhr an einem Werktag, wenn der große Nachmittags-Ansturm noch aussteht und auf den grünen Wiesen reichlich Platz vorhanden ist. Auch im Becken ist es friedlich. Ein gutes Dutzend Gäste ziehen ihre Bahnen, eine ältere Dame macht Klimmzüge am Beckenrand und neben dem Kiosk laufen drei kleine Kinder über den Asphalt.

Ärger geht von den Jugendlichen nicht aus und auch sonst sei es im Bad „extrem friedlich“, sagt Betriebsleiter Steffen Czwiklinski. „Wir haben viele Stammgäste, so dass es sehr familiär zugeht. Oberursel ist eine Oase der Ruhe“, sagt der Mann, der erst vor einem halben Jahr in die Brunnenstadt gezogen ist, und weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Bevor er die Leitung des TaunaBads übernahm, war er 15 Jahre lang Schwimmmeister in Konstanz. „Da war das anders. Da gab es Schlägereien und Polizeieinsätze. Im vergangenen Sommer hatte ich ein Messer vor dem Gesicht“, erzählt er.

Wer die Berichterstattung der vergangenen Wochen verfolgt hat, wundert sich darüber nicht. Immer wieder - und vor allem häufiger als früher - werden Schwimmbäder zu Orten der Gewalt. In Malsch im Kreis Karlsruhe wurde jüngst ein Schwimmmeister brutal zusammengeschlagen und in Berlin rückt die Polizei derzeit gefühlt täglich im Freibad an. Die Täter sind meist junge Männer. Prügeleien, Massenschlägereien, respektloses oder gewalttätiges Verhalten gegenüber den Mitarbeitern - in Großstädten ist die Problematik akut. Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister forderte vor kurzem mehr Unterstützung durch die Polizei; die Gewerkschaft der Polizei wiederum strengere Einlasskontrollen, durchgeführt von privaten Sicherheitsunternehmen. Viele Bäder griffen bereits jetzt darauf zurück, berichtet Czwiklinski. Auch das Oberurseler Bad sei schon mehrfach von Security-Firmen kontaktiert worden. „Aber wir brauchen das nicht“, meint er. Vor ein paar Wochen wurde eine Familie aus dem Bad geworfen, weil die Besucher das Personal beleidigt hatten, das war’s an Vorfällen, sagt der Badleiter. „Stress und Schlägereien haben wir nicht. Die Familie hat sogar noch ihren Müll weggeräumt, bevor sie gegangen ist, das zeigt die Atmosphäre hier“, meint er.

Das Klientel diskutiert gern

Die Beschreibungen des Schwimmmeisters decken sich mit den Eindrücken in anderen Bädern im Kreis. „Wir haben ein entspanntes Jahr. Weder gab es Polizeieinsätze noch wurden längere Hausverbote ausgesprochen“, sagt der Betriebsleiter des Freibads in Friedrichsdorf Maximilian Faber. Dort wird an Stoßtagen „präventiv“ ein Sicherheitsdienst eingesetzt. „Wir waren angesichts der Berichte in den Medien ein bisschen beunruhigt“, erklärt Faber die Maßnahme. „Schwieriges Klientel“ spiele in dem Bad aber keine Rolle. Kern seien in diesem Jahr Familien mit Kindern. Lediglich einige kürzere Verweise für Jugendliche, die „ihre Grenzen austesten“ wollten, wurden ausgesprochen. „Aber das gab es früher schon“, sagt er. Was sich geändert habe, sei hingegen der Umgangston. „Der Ton ist wesentlich rauer“, sagt Faber. Regeln würden nicht mehr anerkannt. „Früher gab’s einen Rüffel, und der wurde entgegengenommen. Heute wird diskutiert.“ Der Schwimmmeister sei nicht mehr die Respektsperson wie früher. Das stellt auch die Leiterin des Seedammbads, Karin Lotze, fest. „Die Leute werden frech, beleidigen uns, das hat klar zugenommen“, sagt sie. Ansonsten sei aber auch Bad Homburg von der Freibad-Problematik „im Großen und Ganzen bisher verschont“ geblieben. „Wir haben grundsätzlich ein anderes Publikum.“ Es habe lediglich kleinere Probleme gegeben. „Aggressive Gruppen junger Männer“ in Schwimmbädern seien im Hochtaunuskreis nicht bekannt, sagt Polizeisprecher Ingo Paul. Hier und da gebe es mal Einsätze im Schwimmbad, „aber nicht wegen Gewalttaten“.