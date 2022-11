Radwegebau bremst Autos aus

Von: Joachim Wille

Teilen

Wetterau - Die Lücke im Radweg zwischen Friedberg und Bad Nauheim wird geschlossen. Die Frankfurter Landstraße ist in einer Richtung komplett gesperrt. Da die Umleitung eher unauffällig ausgeschildert ist, kam es am ersten Tag zu den üblichen Verkehrskalamitäten.

Die Frau in dem Wagen mit Bitburger Kennzeichen hatte gestern Morgen gegen 8 Uhr offensichtlich die Orientierung verloren. Wie viele andere Autofahrer nach ihr, war sie von der Frankfurter Landstraße in die Feldbergstraße abgebogen; dort verhindert eine Absperrbake die Weiterfahrt in Richtung Friedberg. Sie fuhr um den großen Parkplatz von Ford Kögler herum, übersah wissentlich oder auch nicht das Verbotsschild und steuerte über den schmalen Schotterweg geradewegs die Fußgänger- und Radfahrerbrücke an. Letztlich wurde sie von einem rot-weißen Absperrpfosten gestoppt und musste umdrehen.

Seit gestern Morgen wird die Lücke im Radweg zwischen Friedberg und Bad Nauheim geschlossen. Arbeiter haben mit Vermessungsarbeiten begonnen. Der Abschnitt, wo gebaut wird, liegt zwar von der Kreuzung aus gesehen auf Bad Nauheimer Seite, gehört aber zur Friedberger Gemarkung (während ein Teil des Friedberger Gewerbegebiets „Gießener Straße“ auf Bad Nauheimer Gebiet liegt; alles recht verwirrend in dieser Ecke).

Die Sperrung blieb nicht ohne Folgen. Den ganzen Tag über bogen Autos oder auch Kleinlaster in die Feldbergstraße ein, drehten eine Sightseeingtour durch das Gewerbegebiet „Auf dem Schützenrain“ und waren nachher vermutlich genauso schlau wie zuvor. Das Problem: Die Vollsperrung ist ungenügend ausgeschildert. Ein Hinweisschild in Höhe der Schwalheimer Straße weist mit einem Pfeil den Weg geradeaus Richtung „Friedberg-Ost“, von einer Umleitung erfährt man hier nichts.

Erst einige Hundert Meter weiter an der Abfahrt nach Schwalheim ist das Schild, das nach Friedberg weist, mit einem roten Balken durchgestrichen. Danach folgt erst wieder vor der Feldbergstraße die Absperrbake. Das dürfte viele Autofahrer verwirrt haben und noch weiterhin verwirren.

Immerhin wurde an die Radfahrer gedacht: Am Ende der Feldbergstraße werden sie mittels eines Umleitungsschildes auf den Schotterweg hingewiesen, der - Geheimtipp unter Radfahrern - zwar hüben wie drüben teilweise recht holprig ist, aber immer noch sicherer als eine Fahrt mit dem Fahrrad über die große B455-Kreuzung.

Der neue Radweg wird am Rand der rechten Fahrbahn gebaut, nimmt auf Bad Nauheimer Seite einen bestehenden Radweg auf und führt auf Friedberger Seite in der Gießener Straße ebenfalls auf einen Radweg. Dies ist der direkte Weg, die Route über die Brücke ist zwar sicherer, aber auch länger. jw