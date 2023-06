Radwege bleiben, wie sie sind

Grüne wollten rote Farbe erneuern / Mehrheit sieht zu großen Aufwand

BAD HOMBURG - Es ist einige Jahre her, dass viele Fahrradwege in der Stadt rot markiert wurden. Das Wetter und viele Reifen haben die einst leuchtenden Streifen erblassen lassen. Die Grünen haben sich jetzt, mit Unterstützung von BLB und Linke, im Stadtparlament dafür eingesetzt, der Signalfarbe eine Auffrischung zu verpassen - vergebens.

Durch die Auffrischung werde sich die Verkehrssicherheit für alle verbessern, auch für „Autofahrende“, wie Fraktionschef Alexander Unrath erklärte. Denn wenn diese nicht genau sähen, wo der Radweg ist - wie am Untertor, wo man Richtung Kirdorf den Berg hochfahre - komme es zu Unfällen. „Dort werde ich regelmäßig angehupt“, und aus dem Auto werde gerufen: „Hey, hier ist doch gar kein Radweg.“ Ebenso gebe es vor dem Kinocenter öfters Konflikte. Auch Fußgänger könnten profitieren - denn etliche Radler wichen auf den Bürgersteig aus, weil sie den einst roten Fahrradstreifen nicht mehr erkennen. „Wer die Verkehrssicherheit erhöhen will, kann ohne Bedenken diesem Antrag zustimmen“, so Unrath. Wer nicht, priorisiere diese nicht so hoch.

Viele Schutzstreifen sind zu schmal

Alle Radwege zu überprüfen - dafür sei die Stadtverwaltung personell nicht in der Lage, erklärt der FDP-Fraktionsvorsitzende Tim Hordorff, warum seine Fraktion gegen den Antrag ist. Besser sei es doch, punktuell Radwege in schlechtem Zustand der Stadt über den Online-Mängelmelder auf den Link www.bad-homburg.de zu melden. Dann könne der Schaden ja behoben werden.

Dass der Antrag niemandem schade, dem widersprach Christoph Keresztes vom Jugendbeirat. Denn - wie der ADFC schon mehrfach im Mobilitätsausschuss bemängelt habe - viele Radwege in Bad Homburg seien zu schmal. Auf den roten Schutzstreifen müssten Autofahrer nicht die 1,50 Meter Abstand einhalten wie auf der Straße. „Die Radfahrschutzstreifen in dieser viel zu schmalen Form zu erneuern, würde diese schlechte Situation festigen und den Radfahrern schaden“, so Keresztes, der im Stadtparlament kein Stimmrecht hat. Es sei dennoch sicherer für Radfahrende, wenn Menschen im Auto Radwege auf den ersten Blick erkennen, verteidigte Unrath seinen Antrag. Auch den FDP-Hinweis auf den Mängelmelder fand der Grünen-Politiker nicht hilfreich: „Wenn nach jeder Meldung der jeweilige Schaden behoben würde, würde das ja bedeuten, wir hätten ein intaktes Radwegenetz.“ Die Radwege immer mal wieder zu kontrollieren sei im übrigen auch Aufgabe der Fahrradbeauftragten, so Unrath. Logische Konsequenz aus dem Argument mit den zu schmalen Radwegen, so der Grünen-Politiker, sei ja, dann die Radwege breiter zu machen.

Armin Johnert (BLB) fügte an, dass man auch mal an die Fußgänger denken müsse - „viele Bürgersteige werden ihrem Namen nicht gerecht“. Gleichwohl: Markante Radwege, die abgefahren sind, sollte man erneuern. „Dass sie für Autofahrer teils nicht mehr erkennbar seien, können wir doch nicht zulassen.“ Man sei im Grunde auch für die Verbesserung der Situation für Radfahrer, so Jürgen Stamm (SPD). Der Antrag sei allerdings schlecht umsetzbar. Aber mit dem neuen Tempo-30-Gesetz würden Kommunen wohl bald leichter etwas für die Sicherheit tun können.