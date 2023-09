Radfahrende brauchen Rückenwind

Auf dem Hindenburgring in Bad Homburg wird es für Radfahrende oft eng. ADFC © tz

Bürgerinnen und Bürger bemängeln schmale Wege und kaum Verbindungen

HOCHTAUNUS - Der Mann ist Vielfahrer. Rund 3000 Kilometer legt Claus-Helmuth Schradin jedes Jahr auf seinem Fahrrad zurück. „Meine Mobilität ist das Fahrrad“, sagt der Oberurseler. Wer so viel unterwegs ist, kennt die Stellen in seiner Heimatstadt, an denen es hakt, natürlich genau. „Ein Knackpunkt ist die Kreuzung von Frankfurter Landstraße und Zimmersmühlenweg“, berichtet Schradin. Hier gebe es keine offizielle Querung für den Radverkehr. „Man kommt den wunderschönen Radweg hoch und steht dann da“, sagt er. „Die Radfahrer müssen sich verkehrswidrig übers Trottoir hangeln.“ So sei es oft in Oberursel, kritisiert er. „Viele Radwege enden im Nirgendwo.“

Dabei fährt es sich in der Brunnenstadt noch vergleichsweise angenehm. Beim alle zwei Jahre durchgeführten „Fahrradklimatest“ des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) belegte Oberursel den dritten Platz im Hochtaunuskreis. Mehr als 240 000 Radfahrer in 1114 Städten und Gemeinden in Deutschland wurden im vergangenen Jahr befragt, darunter auch 1227 Menschen aus allen 13 Gemeinden im Hochtaunus. Seit dem Frühjahr liegen die Ergebnisse vor, nun hat sie der ADFC auf Kreisebene zusammengefasst.

Sonderlich gut hat der Hochtaunuskreis nicht abgeschnitten. Mit der Note 4, also gerade einmal ausreichend, hätten die Teilnehmer die Verkehrssituation für Radfahrer bewertet, erklärt der Vorsitzende des ADFC Hochtaunus, Patrik Schneider-Ludorff, bei der Vorstellung der Zahlen in der Stadthalle in Oberursel. „Die größten Probleme im Kreis sind die schlechte Qualität der Wege, zu schmale Wege und dass es keine durchgehenden Verbindungen gibt“, zählt er auf. „Der Kreis schneidet damit etwas schlechter als der Bundesschnitt ab“, bilanziert der Untersuchungs-Leiter, Thomas Böhmer vom ADFC Dresden. Aber: „Wir messen nur die Kundenzufriedenheit“, erklärt er. Allerdings zeige die Erfahrung, dass dort, wo die Bewertungen gut seien, auch mehr Radfahrer unterwegs seien, sagt er. Wo in der Wahrnehmung der Leute viel für den Radverkehr getan werde, ließen sie das Auto also stehen. „Der politische Wille, wirklich was zu tun, fehlt“, kritisiert Schneider-Ludorff. In Königstein habe es die Stadt noch nicht einmal geschafft, die Einbahnstraßen freizugeben. „Dabei steht das dort seit fünf Jahren mit hoher Priorität im Radverkehrskonzept.“

Ein Beispiel, wo relativ einfach etwas getan werden könnte, sei die Kastellstraße in Wehrheim Richtung Saalburg. Dort höre der Radweg am Ortsausgang plötzlich auf, und die Autos hätten drei Spuren. „Es wäre so einfach, eine der Spuren in einen geschützten Radfahrstreifen umzuwandeln.“

Auf der B 455 ist es gefährlich

Weitere Beispiele, die er nennt, sind die Urseler Straße in Bad Homburg, wo sich Fußgänger und Radfahrer gerade einmal zwei Meter teilten und die Autofahrer über vier Spuren führen, und die B 455 zwischen Königstein und Oberursel. „Die Autos können aufgrund der durchgezogenen Linie zwischen den Spuren den Mindestabstand zu den Radfahrern nicht einhalten und dürften eigentlich nicht überholen, machen es aber trotzdem. Das ist gefährlich“, sagt Schneider-Ludorff und zeigt ein Bild von der Alternative für die Radler: ein gerade mal ein Meter breiter, schlammiger Weg durch den Wald. „Das kann es nicht sein“, findet er. Besonders schlecht sind die Bewertungen im Hintertaunus. In Städten wie Grävenwiesbach gebe es kaum Verbindungen in die Nachbarorte, stellt Schneider-Ludorff fest. Dem ADFC schweben fünf Hauptrouten vor, die sich teils aus Frankfurt bis in den Hintertaunus ziehen. Dass das freilich nicht so schnell gehe, daran erinnert der Leiter des Referats Nahmobilität beim Hessischen Verkehrsministerium, Dr. Klaus Dapp. „Wir können Planfeststellungsverfahren nicht in die Ecke werfen. Bei Bundesstraßen werden diese in der Regel gebraucht. Das dauert fünf bis zehn Jahre.“ Felix Weidner von Hessen Mobil sagt: „Wir setzen nur um, was die Politik vorgibt.“ Wer wolle, dass etwas passiere, müsse sich dann auch mal direkt an die Politik wenden. Oder er meldet konkrete Problemstellen auf der Seite www.meldeplattform-radverkehr.de.