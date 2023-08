Radeln fürs Klima

Schon mehr als 300 Anmeldungen

Hochtaunus - Der Countdown läuft: noch ein Monat bis zum Start des Stadtradelns. Am 10. September geht’s los; die Aktion sei erneut eine Chance, einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs zu leisten, heißt es aus dem Landratsamt.

Bislang haben sich laut Kreisverwaltung bereits über 300 Radelbegeisterte für angemeldet, darunter auch acht Parlamentarier, die sich in 83 verschiedenen Teams engagieren. Doch die Anmeldefrist ist noch nicht vorbei - es gibt noch genügend Zeit, ein eigenes Team zu gründen oder einem bestehenden beizutreten. Registriert werden kann sich unter: stadtradeln.de/hochtaunuskreis. „Wir blicken auf eine erfolgreiche Geschichte des Stadtradelns im Hochtaunuskreis zurück. Im Jahr 2022 konnten wir 2380 aktive Radfahrer, darunter 113 Parlamentarier in 148 Teams begrüßen. Gemeinsam wurden beeindruckende 421552 Kilometer geradelt und somit 64 Tonnen Kohlenstoffdioxid vermieden“, so Kreissprecherin Andrea Nagell. Das Durchschnittsalter lag bei 46 Jahren. Bisheriges Rekordjahr war 2020, mit 3376 aktiven Radlern, die zusammen 56 4631 Kilometer zurücklegten und damit 80 Tonnen Kohlenstoffdioxid vermieden. Nun soll die jüngste Auflage der Aktion die bisherigen Rekorde überbieten, „um gemeinsam ein starkes Zeichen für den Klimaschutz und eine nachhaltige Verkehrswende zu setzen“, so Nagell. judo