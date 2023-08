Rad fahren im Fokus

Teilen

Wetterau - Die Wetterauer Fahrradkonferenz geht in die fünfte Runde: Für Donnerstag, 14. September, sind alle Interessierten in die Adolf-Reichwein-Halle in Rosbach eingeladen, um sich rund um das Thema Radverkehr und Radinfrastruktur im Wetteraukreis zu informieren. „Der Wetteraukreis ist eine Radregion - und der Radverkehr eine wichtige Säule der klimaschonenden Mobilität.

Deshalb arbeiten wir konsequent daran, die Radinfrastruktur im Kreisgebiet zu stärken und weiter auszubauen“, teilt Landrat Jan Weckler (CDU) mit, der die Konferenz eröffnen wird.

Auf dem Programm der Konferenz stehen unter anderem Vorträge zur Entwicklung des Radverkehrs in der Wetterau, zur Radverkehrsförderung im ländlichen Raum und zur Radwegeplanung des Bundes und des Landes im Wetteraukreis. Durch die Veranstaltung führt Volker Blees, Professor für Verkehrswesen an der Hochschule Rhein-Main.

Die Fahrradkonferenz findet am Donnerstag, 14. September, von 9 bis 13 Uhr in der Adolf-Reichwein-Halle in Rosbach statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung an die Adresse kreisentwicklung@wetteraukreis. de. red