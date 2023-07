Rabiater Brillen-Dieb

Räuber verletzt Verkäuferin

oberursel - In der Vorstadt hat ein Dieb einen Optiker aufgesucht und eine Angestellte verletzt, als er aus der Filiale flüchtete. Dies teilte die Polizei gestern Nachmittag mit und schilderte den Vorfall vom Mittwoch folgendermaßen: „Gegen 16.20 Uhr betrat ein Mann das Fachgeschäft. Er ging zielgerichtet zur Auslage und steckte vier Brillen in einen mitgeführten Stoffbeutel. Als er das Geschäft verließ, ohne die Brillen im Gesamtwert von rund 600 Euro zu bezahlen, forderte eine Verkäuferin den Dieb auf, stehen zu bleiben und die Brillen herauszugeben. Der Mann stieß sie jedoch zur Seite, kratzte sie am Handgelenk und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Austraße.“

Bei dem Dieb soll es sich um einen etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann im Alter von circa 30 Jahren handeln. Er soll eine sehr schlanke Statur und einen dunklen Dreitagebart gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer beigefarbenen Baseballkappe, einem weißen T-Shirt und einer Jogginghose gewesen. Bei der Tasche, in der er seine Beute verstaut hatte, soll es sich um eine bunt-grünliche Stofftasche gehandelt haben. Die Polizei bitte um Hinweise unter der Telefonnummer 0 61 72 / 6 24 00 . red