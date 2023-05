Quote übererfüllt

Wetterau - Der Wetteraukreis als Arbeitgeber hat sich dem Ziel verschrieben, schwerbehinderten Menschen eine berufliche Heimat zu bieten. Die jährliche Statistik zur Beschäftigung von Schwerbehinderten bestätigt: Der Kreis ist ein inklusiver Arbeitgeber.

Nach den gesetzlichen Vorgaben hätte der Wetteraukreis 70 Stellen mit Menschen mit Schwerbehinderung besetzen müssen, erläutert Landrat Jan Weckler in einer Mitteilung: „Tatsächlich bieten wir sogar 121 schwerbehinderten Menschen einen Arbeitsplatz.“ Somit überschreitet der Kreis die gesetzliche Quote von fünf Prozent wie in den Vorjahren deutlich. Das Sozialgesetzbuch schreibt vor: Arbeitgeber mit mehr als 20 Arbeitsplätzen müssen Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen - oder eine Ausgleichsabgabe zahlen, mit der Fördermaßnahmen für Menschen mit Behinderung finanziert werden.

Als schwerbehindert gelten Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 50. Auch schwere Migräne, ein schlimmer Bandscheibenvorfall oder Diabetes führt mitunter zur Schwerbehinderung. „Menschen mit Handicap sind genauso motiviert und leistungsfähig wie andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, wird Landrat Jan Weckler weiter zitiert.

Ilona Maier, Schwerbehindertenvertreterin des Wetteraukreises, ergänzt: „Leider erleben wir noch immer, dass Bewerberinnen und Bewerber sich nicht trauen, ihre Schwerbehinderung anzugeben. Dabei gelten bei der Neueinstellung gesetzliche Vorgaben, um sicherzustellen, dass schwerbehinderte Menschen dieselbe Chance zur Teilhabe an der Arbeitswelt haben - und nicht schon im Bewerbungsverfahren benachteiligt werden.“ red