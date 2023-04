Psychotherapie am Limit

Teilen

Um aus der depressiven Gedankenspirale herauszukommen, ist fast immer therapeutische Hilfe notwendig. Aber die Termine bei Praxen sind schwer zu bekommen. dpa © picture alliance / Peter Steffen

Große Versorgungslücke in der Behandlung psychisch Kranker

Hochtaunus - Manchmal erscheint einem im Leben alles grau in grau, man ist schnell erschöpft, fühlt sich niedergeschlagen. Situationen, die jeder schon einmal in irgendeiner Form erlebt hat, die aber in vielen Fällen zum Glück wieder vergehen und nach denen man wieder neuen Lebensmut findet. Für manche Menschen aber bleiben diese negativen Gefühle und können sich mit der Zeit zu einer Depression auswachsen. Laut Bundesgesundheitsministerium erkranken schätzungsweise rund ein Fünftel der Menschen mindestens einmal an einer Depression oder einer chronisch depressiven Verstimmung (Dysthymie).

Um aus einer depressiven Gedanken-Spirale wieder herauszukommen, ist fast immer therapeutische Hilfe notwendig. Doch die Wartezeiten, einen Termin bei Fachärzten oder Psychotherapeuten zu bekommen, betragen oft mehrere Wochen beziehungsweise sogar Monate. Und für manche Patienten wird dieses Warten im schlimmsten Fall der Weg in eine chronische Depression. Der Hauptgrund für die Versorgungslücken an Therapieplätzen: Es gibt zu wenige Psychotherapeuten, die eine kassenärztliche Zulassung haben. Die Anzahl der Kassensitze ist durch die Bedarfsplanung der kassenärztlichen Vereinigungen begrenzt. Dr. Susanne Drissler, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in Bad Homburg, bestätigt die langen Wartezeiten für die Erkrankten. Bei ihr beträgt diese zurzeit zwischen vier und acht Wochen. Der einfachste Weg, um schnelle Hilfe zu bekommen, so rät sie, sei zunächst der Besuch des Hausarztes. Dieser könne etwa bei Schlafstörungen ein Medikament verschreiben oder auch eine Krankschreibung geben.

Fachärzte wie Therapeuten müssen regelmäßig bei der Kassenärztlichen Vereinigung Termine einstellen, die dann von den Hausärzten im Akutfall abgerufen werden können. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Patienten vom Hausarzt einen Überweisungscode bekommen, mit dem sie bei der Kassenärztlichen Vereinigung über die Telefonnummer 11 61 17 einen Termin bei einem Facharzt oder Psychotherapeuten ausmachen können. „Dies sind dann allerdings Notfalltermine“, erklärt Drissler.

Zu wenige Therapeuten mit Kassenzulassung

Das bedeutet, dass man sich den Arzt oder Therapeuten nicht aussuchen kann, notfalls auch mal längere Anfahrtszeiten in Kauf nehmen muss und vor allem bedeutet es auch, dass man damit nicht automatisch auch einen Therapieplatz, also weitere Behandlungen bekommt, sondern nur ein erstes Gespräch. Um einen Therapieplatz zu bekommen, muss der Erkrankte dann meist selbst tätig werden und oft bei vielen Therapeuten nach einem Platz anfragen. Dies sei allerdings, so Drissler, in dem Zustand, in dem sich die Erkrankten befinden, noch eine zusätzliche, oft unerträgliche Belastung.

Wichtig für Menschen, die etwa an Alkoholabhängigkeit erkrankt sind: Die Kassen genehmigen bei Suchterkrankungen keine Psychotherapie. Um diese zu bekommen, muss der Erkrankte zunächst eine Suchttherapie machen. Deshalb sei es in diesen Fällen notwendig, zuerst eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen, um dort weitere Beratung und Hilfe zu bekommen, erklärt Drissler. Die Psychotherapeutenkammer Hessen sieht das Versorgungssystem besonders in der Behandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Limit. Die Zahl der Erkrankungen hat in Folge der Corona-Pandemie, in denen besonders junge Menschen unter sozialer Isolation und Existenz- wie Zukunftsängsten litten, noch einmal stark zugenommen. Hinzu kommen die Ängste, die der Krieg in der Ukraine auch hierzulande ausgelöst hat.

Neben dem Mangel an Psychotherapieplätzen ist auch die Möglichkeit, Termine wahrzunehmen, ein Faktor, warum Kinder und Jugendliche oft länger warten müssen. Erwachsene können - weil sie beispielsweise Schichtdienst haben, nur Teilzeit oder eventuell gar nicht arbeiten - auch vormittags Termine wahrnehmen. Anders junge Menschen, die noch in der Schule oder der Ausbildung sind und oft erst nachmittags kommen können. „Wir arbeiten mehr denn je, und es ist nicht genug. In meiner Praxis rufen pro Tag fünf bis sechs Menschen an, die einen Therapieplatz möchten. Aber ich kann sie leider nicht bedienen“, sagt Psychologin Susanne Westenberger-Link aus Bad Homburg.