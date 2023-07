Prozess gegen Jan P.: Ayleen sei „vom Pferd gestürzt“

Im Prozess gegen Jan P. zeigt ein Vernehmungsvideo, wie der Angeklagte den Tod der 14-Jährigen zuerst erklären wollte

Jan P. erzählt den zwei Beamt:innen der Gießener Kriminalpolizei etwas vom Pferd. Wortwörtlich. In jener Julinacht habe er Ayleen zwischen Cleeberg und Espa geholfen, auf ein Pferd zu steigen. Das Tier habe gebockt und das Mädchen abgeworfen, sagt er in der Videovernehmung vom 2. September 2022, die am gestrigen Montag im externen Gerichtssaal des Landgerichts Gießen am Stolzenmorgen abgespielt wird. Er habe dann ihren Puls gefühlt und den Tod festgestellt.

Wenige Minuten später kommt Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger ins Vernehmungszimmer und sagt zu Jan P.: „Ich will Sie nicht verarschen. Aber ich will auch nicht verarscht werden.“ Erst danach gesteht der heute 30-Jährige, dass er die 14 Jahre alte Ayleen in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli 2022 getötet hat. Er demonstriert es, indem er mit beiden Händen eine Getränkedose umfasst und ein Drücken andeutet.

Seit dem 13. Juni muss sich Jan P. vor der 5. Strafkammer des Landgerichts Gießen verantworten. Ihm wird unter anderem die Ermordung an und versuchte Vergewaltigung des Mädchens Ayleen aus Baden-Württemberg vorgeworfen. Am ersten Verhandlungstag hatte der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Angeklagte die Tötung gestanden, jedoch angedeutet, die Tat im Affekt begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft Gießen sieht das anders. Für sie kommt auch die besondere Schwere der Schuld in Betracht – und damit eine Sicherungsverwahrung.

Schmallippige Antworten

Die im Polizeipräsidium Mittelhessen aufgenommene Vernehmung von Jan P. dauert fast drei Stunden. Sie gewährt einen Einblick in die Arbeit und in die Strategien der Ermittler:innen. An dem Gespräch nehmen neben dem damals Beschuldigten und dessen Anwalt zwei Kripobeamt:innen teil; eine Ermittlerin war bereits im 2016 neu aufgerollten Fall um den Mord an Johanna Bonacker beteiligt. Zu Beginn und am Ende der Vernehmung ist außerdem Oberstaatsanwalt Hauburger anwesend.

Die Ermittler:innen bemühen sich, Vertrauen zu Jan P. aufzubauen, das Eis zu brechen. Hauburger sagt: „Ich habe keine Vorurteile gegen Sie.“ Die Kripobeamtin betont: „Wir wollen respektvoll miteinander umgehen.“ Sie nimmt Bezug auf die Tatsache, dass Jan P. als 14-Jähriger wegen einer versuchten Vergewaltigung an einer Elfjährigen fast zehn Jahre in ein psychiatrisches Krankenhaus kam. Sie sagt, dass es sicher nicht einfach war, ins Leben zurückzufinden, wenn man fast die gesamte Pubertät nicht auf freiem Fuß gewesen sei. Auf die Frage, ob er wisse, was ihm vorgeworfen werde, sagt er: „Weiß ich nicht.“

Jan P. bekommt eine Cola, später einen Energy-Drink und wird fast drei Stunden lang befragt – unterbrochen von Rauch- und Beratungspausen. Der heute 30-Jährige trägt wie im Gerichtssaal ein rotes T-Shirt und sitzt meist mit gebeugtem Oberkörper am Tisch. In der Regel antwortet er schmallippig. Nach und nach konfrontieren ihn die Kripobeamte:innen mit den Ermittlungsergebnissen. Zum Beispiel mit den GPS- und Funkdaten, die beweisen, wann Jan P. und Ayleen sich wo aufgehalten und was sie gemacht haben. Oder mit den Chats, in denen Jan P. und Ayleen vor allem sexuelle Inhalte ausgetauscht hatten.

Völlig emotionslos

Dass er am Teufelsee bei Echzell war, wo Ayleens Leiche gefunden wurde, kann er wegen der Faktenlage kaum abstreiten. Er antwortet aber auf die Frage, was er da gemacht haben könnte, lediglich: „Schwimmen“. Die Ermittlerin betont gegenüber dem Anwalt: „Wir fragen uns nicht, ob er verantwortlich ist, sondern wann und wie es passiert ist.“ Sie konfrontiert ihn auch mit der Tatsache, dass er nach der Tat „Wasserleiche“ gegoogelt hat. Dies nimmt Jan P. ungerührt zur Kenntnis.

Nach fast zwei Stunden tischt er den Ermittler:innen die Geschichte vom Pferd auf. Jan P. erzählt, dass er nach dem angeblichen Sturz Ayleens toten Körper in den Kofferraum gelegt habe und zum Teufelsee gefahren sei. Dort habe er sie erst getragen, dann an Armen sowie Beinen gezogen und sie ins Wasser gelegt. Das macht er derart emotionslos, dass man denken könnte, er liest seinen Einkaufsliste vor. „Haben Sie etwas dabei empfunden“, fragt ihn die Ermittlerin. Keine Antwort. Ob es ihm leid getan habe? „Na klar.“

Als die Antworten von Jan P. fast nur noch aus „Ja“, „Nein“, „Keine Ahnung“ bestehen, kommt der Oberstaatsanwalt nach zweieinhalb Stunden in den Raum und konfrontiert ihn mit der Tatsache, dass die rechtsmedizinische Untersuchung von Ayleens Leichnam die Geschichte vom Pferdesturz nicht stützt. Hauburger sagt: „Ich will mich nicht belügen lassen. Ich will wissen, wie das Mädchen zu Tode gekommen ist.“

Das Verfahren wird am Freitag fortgesetzt.