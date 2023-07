Premiere für Klimatage

Teilen

Neue Aktionswoche

hochtaunus - Novum im Hochtaunus: In diesem Jahr werden in der Woche vom 25. September bis zum 1. Oktober erstmals die „Taunus Klimatage“ veranstaltet. Dabei, so gab der Kreis bekannt, dreht sich alles um die Themen Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Die Aktionswoche wird organisiert von den Kommunen Friedrichsdorf, Königstein, Kronberg, Oberursel sowie dem Hochtaunuskreis.

Auf die Teilnehmer wartet ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Wettbewerben, Exkursionen und Diskussionen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenfrei. Von Montag bis Freitag finden bei allen Partnern Vortragsveranstaltungen statt. Dabei gibt es praktisches Wissen sowie Tipps und Tricks für einen klimafreundlichen und nachhaltigen Alltag. Das Spektrum reicht von „Heizung kaputt - was tun ab 2024?“ am Montag in Kronberg über einen Abend zu Balkonkraftwerken und Bürgergenossenschaften am Mittwoch in Friedrichsdorf bis zur „Solarparty“ am Freitag in Oberursel. Am Samstag, 30. September, bieten Organisationen, Vereine und auch Privatpersonen im Rahmen eines „Aktionssamstags“ ein buntes Programm zum Mitmachen und Staunen an. Den Abschluss der „Taunus Klimatage“ bildet der Kronberger Apfelmarkt am Sonntag, 1. Oktober. Dort soll es verschiedene Stände mit Bezug zum Klima- und Umweltschutz geben. Das Programm der „Taunus Klimatage“ mit Themen, Orten und Zeiten gibt’s im Internet auf www.hochtaunuskreis.de/klimatage. red