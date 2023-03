Potenzieller Sodomit gefasst

Wetterau - Die Polizei hat einen 23 Jahre alten Mann gefasst, der vergangene Woche offenbar drei Hunde sexuell missbrauchen wollte. Zunächst hatten die Beamten von zwei Vorfällen am Donnerstag - in Langgöns und in Ranstadt - berichtet. Am Freitagmittag sei nun erneut eine Hundebesitzerin von einem Mann mit einer Waffe bedroht worden. Erneut gab der Täter vor, sexuelle Handlungen an ihrem Hund vornehmen zu wollen, erklärte die Polizei am Montag.

Die Frau war in der Feldgemarkung zwischen Brand-oberndorf und Cleeberg mit ihrem Vierbeiner spazieren, als der Mann sie ansprach. Er verwickelte sie zunächst in ein harmloses Gespräch. Im weiteren Verlauf wollte der Unbekannte sodomitische Handlungen an dem Hund durchführen. Als die Halterin sagte, er solle verschwinden und selbst wegging, holte der Täter eine Pistole hervor, drohte ihr verbal und gab einen Schuss ab. Die Frau lief mit ihrem Vierbeiner weiter.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärteten sich die Hinweise gegen einen 23 Jahre alten Frankfurter. Der Sachverhalt wurde der Staatsanwaltschaft vorgetragen, die eine Wohnungsdurchsuchung anordnete. Die Ermittler fanden eine Schreckschusswaffe mit entsprechender Munition und stellten sie sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Er muss nun mit Anzeigen wegen Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen. red