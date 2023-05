Polizei warnt vor Betrugsmasche

Gefälschte BKA-Mails im Umlauf

Hochtaunus - Das Unglück rennt immer schneller“ als man selbst. Diese Redewendung ist dem 95-jährigen Mann schon geläufig. Aber im folgenden Fall war er dem Ungemach einen Schritt voraus und schlug dreisten Betrügern ein Schnippchen.

Als der Mann vor einigen Tagen sein E-Mail-Postfach öffnete, schien zunächst alles normal zu sein. Er überflog alles und stutzte: Eine Nachricht vom Bundeskriminalamt (BKA). Er schluckte. Was könnte das BKA schon von ihm wollen? Wie komisch. Er löschte die Nachricht kurzerhand. Doch sie blieb ihm im Gedächtnis. Und nach einem Tag holte er sie wieder aus dem virtuellen Papierkorb hervor.

Das Emblem des BKA war oben rechts zu sehen, das Bundeswappen Deutschlands hinter dem Text und die Liste der Straftaten, die ihm vorgeworfen wurden, las er mit Erstaunen, darunter Kinderpornografie, Pädophilie und Exhibitionismus. Das angebliche BKA nannte in der E-Mail sogar Artikel 372 des Strafgesetzbuches, um zu unterstreichen, dass der Rentner in großen Schwierigkeiten steckt. Dass das Strafgesetzbuch bei Paragraf 358 endet und keinesfalls mit der Bezeichnung „Artikel“ arbeitet, sei nur am Rande erwähnt.

„Es ist nach wie vor eine gängige Masche“, sagt der Polizei-Pressesprecher, Kriminalhauptkommissar Ingo Paul. Bereits im Dezember 2021 und Mai 2022 kursierten solche E-Mails von unbekannten Absendern, die sich als BKA-Präsident Holger Münch ausgaben. Das BKA habe nun festgestellt, dass solche E-Mails wieder verstärkt im Umlauf sind, berichtet Paul. Die E-Mails enthalten auch gefälschte Vorladungen, verbunden mit der Aufforderung, sich innerhalb einer Frist über eine in den Schreiben angegebene E-Mail-Adresse an das BKA zu wenden.

„Ziel der Täter ist, Schadsoftware auf den Computer zu bringen, ihn zu sperren oder sich irgendwie Zugang zum Online-Banking zu verschaffen“, sagt Paul. „Das sind hochprofessionelle Täter, die da am Ende des Tages mit 100 000 Euro und mehr rausgehen.“ Genaue Zahlen für den Hochtaunus kann Paul nicht nennen, „weil die Dunkelziffer so hoch ist“, sagt der Polizei-Sprecher. „Viele melden die fehlgeschlagenen Betrugsversuche nicht und manche, die darauf hereingefallen sind, melden sich aus Scham nicht.“ Ein Fehler. Das echte Bundeskriminalamt warnt auf seiner Website gezielt vor dieser Masche, und auch Paul betont, wie wichtig es sei, Anzeige zu erstatten, damit es gelingt, die Täter zu fassen. Paul rät, niemals unbekannte Links anzuklicken, und keinesfalls dürften Anhänge geöffnet werden. „Wenn es doch geschieht, dann muss der Computer sofort vom Internet getrennt und am besten auch ausgeschaltet werden.“ Ein Tipp des Experten: „Immer skeptisch sein, wenn es eine Geldforderung gibt. Echte Polizisten kommen niemals mit Geldforderungen an die Haustür.“ Eine andere Empfehlung lautet, Gegenfragen zu stellen, die nur echte Angehörige beantworten können. Wichtig ist, aufmerksam zu bleiben. So wie der 95-Jährige, der mittlerweile bei der Polizei Anzeige erstattet hat. nahe