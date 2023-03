Plätze fürs Stromtanken

Teilen

Projekt hilft Kommunen

In den Kommunen des Main-Taunus-Kreises soll die Zahl von Stromtankstellen erhöht werden. Wie Erste Kreisbeigeordnete Madlen Overdick mitteilt, startet mit Hilfe des Kreises ein Projekt, mit dem der Bedarf ermittelt und mögliche Standorte für Ladesäulen gefunden werden sollen. Dazu werde eine spezielle Software eingesetzt, die es ermögliche, den Bedarf an Ladeinfrastruktur abzubilden und darüberhinaus Standorte herauszufiltern, an denen die Platzierung von Ladesäulen erfolgversprechend sei. So soll der Anteil der E-Autos im Kreis größer werden . red