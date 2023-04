Parken nur für Anwohner

Neue Regelung für Altstadt

bad homburg - In der Altstadt sollen künftig nur noch Anwohner parken dürfen - das hat der Ortsbeirat Innenstadt jetzt einstimmig beschlossen. Die FDP hatte den Antrag eingebracht. Zurzeit sei es allen Verkehrsteilnehmer gestattet, tagsüber von 6 bis 18 Uhr ohne Gebühren in den Gassen der Altstadt zu parken, berichtete Wolfgang Hottejan. Deren Bewohner fänden in dieser Zeit oft keinen Parkplatz. Das werde sich noch verschärfen, weil die Parkgebühren steigen und auf dem Festplatz am Heuchelbach nicht mehr kostenfrei geparkt werden darf. ahi