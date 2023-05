Parken auf dem Feldberg wird kostenpflichtig

Auch Motorradfahrer sollen ab dem kommenden Jahr auf dem Großen Feldberg ein Parkticket ziehen. kliem © Matthias Kliem

Ab dem nächsten Jahr muss ein Ticket gezogen werden / Kreis und Hessischer Rundfunk einverstanden

SCHMITTEN - Im nächsten Frühjahr lässt die Gemeinde Schmitten Parkscheinautomaten auf dem Feldbergplateau aufstellen, auch wenn FWG, SPD und FDP dagegen stimmten. Schon mehrfach war das am 15. September 2021 beauftragte Konzept für die Verkehrs- und Besucherlenkung auf dem Feldbergplateau beraten worden.

Bereits im vergangenen Jahr war klar, dass die ursprünglich priorisierte Schrankenanlage im öffentlichen Bereich zwischen dem sogenannten Sprungbrett und dem eigentlichen Feldbergplateau in Kooperation mit dem Feldberghaus nicht realisierbar ist. Die mit der Konzepterstellung beauftragte RTS Renner GmbH aus Schmitten hatte gleichzeitig als Alternative die Bewirtschaftung mit einem von der Gemeinde gekauften Parkscheinsystem entwickelt und geprüft.

Zusätzliche Parkplätze

Da nicht alle derzeit öffentlichen Parkplätze am Plateau im Eigentum der Gemeinde Schmitten sind, haben inzwischen der Hessische Rundfunk und der Hochtaunuskreis dem Vorhaben der Gemeinde zur Parkraumbewirtschaftung zugestimmt. Wer ab 2024 die öffentlichen Parkplätze am Feldbergplateau nutzen will, muss dann am Parkscheinautomaten ein Ticket ziehen. Um weitere Parkmöglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig für Touristen eine weitere Attraktion zu bieten, sollen die derzeit fünf Busstellplätze künftig optimiert genutzt werden. Zwei Stellplätze für Wohnmobil oder Reisebus sowie bis zu zehn zusätzliche Pkw-Parkplätze sollen hier eingerichtet werden.

Die Höhe der Parkgebühren für die öffentlichen Parkplätze der Gemeinde sollen abgestimmt mit dem Pächter des Feldberghauses erhoben werden. Das Feldberghaus bewirtschaftet seine Parkplätze mit einer eigenen Schranke, die bereits bestellt ist, selbst. Parkgebühren sollen, wie in anderen hessischen Mittelgebirgen bereits üblich, in der Zeit von täglich 9 bis 19 Uhr für Pkw, Motorräder, Wohnmobile und Reisebusse erhoben werden. Bei einem Tarif von 2 Euro pro Stunde für einen Pkw, 1,50 Euro pro Stunde für ein Motorrad sowie 12 Euro pro Tag für ein Wohnmobil oder einen Bus ist laut den Berechnungen im Konzept von Mindesteinnahmen von 49 000 Euro im Jahr auszugehen.

Die Kosten für die Anschaffung des Parkscheinsystems liegen bei 20 000 Euro, dazu kommen 5000 Euro für Markierungsarbeiten und Beschilderung und in den Folgejahren Kosten für Betrieb und Wartung des Parkscheinautomaten. Die Kosten für Kontrollen durch das Schmittener Ordnungsamt sind aus Sicht der FWG jedoch nicht vollständig ermittelt. Deshalb seien Defizite zu befürchten. Auch wenn es in der Beschlussvorlage heißt, dass „trotz der geringeren Lenkungswirkung durch die Erhebung von Parkgebühren der Suchverkehr an Spitzentagen auf dem Plateau des Großen Feldbergs reduziert werden sollte“, die Anreise mit dem ÖPNV wirtschaftlicher wird und die Einnahmen aus den Parkgebühren weitere Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen ermöglichen, sahen die Kritiker das anders.

„Mit erstem effektiven Schritt beginnen“

„Als Einzelmaßnahme bringt der Parkscheinautomat nichts für die Besucherlenkung“, ist FWG-Fraktionschef Rainer Löw überzeugt. Er beantragte stattdessen ohne Erfolg, dass die Gemeinde Schmitten mit dem Hochtaunuskreis und den Nachbarkommunen ein gesamtheitliches Konzept zur Besucherlenkung erstellen soll. „Wenn wir nicht mit einem ersten, durchaus effektiven Schritt beginnen, werden wir nie fertig“, meinte dazu CDU-Fraktionschef Karsten Ratzke. Das sah Löw anders: „Wenn die Einzelmaßnahme später nicht zum Gesamtkonzept passt, haben wir Geld versenkt.“

Auch Roland Wilfing (SPD) ist kein Freund von der dann doch beschlossenen Parkraumbewirtschaftung. Er geht davon aus, dass der Parkscheinautomat Wildparken nicht verhindern wird. Vor allem kritisierte er, dass die Busparkplätze für nur wenige neue Pkw-Parkplätze reduziert werden sollen, wo doch die Besucher gerade den Bus nehmen sollten.