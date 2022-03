Krieg in der Ukraine: Panzer-Transporte durch Gießen verunsichern die Bevölkerung

Ukraine-Krise

Vorbeirollende Panzer haben am Wochenende viele Menschen in Gießen beunruhigt. Die Bundeswehr hat eine Erklärung für den ungewöhnlichen Transport.

Gießen – Der Anblick von Panzern, die auf der Strecke der Main-Weser-Bahn nach Süden quer durch die Innenstadt transportiert worden sind, hat am Samstag viele Gießenerinnen und Gießener beunruhigt und verunsichert. Fotos und Videos dieser Transporte verbreiteten sich daraufhin am vergangenen Wochenende sehr schnell in den sozialen Netzwerken.

»Grundsätzlich kann man sagen, dass derzeit natürlich sehr viel in Bewegung ist. Deutschland ist aufgrund der Lage ein Drehkreuz für viele Armeen«, sagte ein Sprecher der Bundeswehr am Sonntagmittag auf Anfrage dieser Zeitung. Unterdessen setzt Russland den Ukraine-Krieg fort. Auch in der Nacht wurden heftige Angriffe gemeldet.

Panzer-Transporte durch Gießen: Wohin die Fahrzeuge geliefert werden, ist unbekannt

Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage würde man seitens der Bundeswehr zu den Transporten, die schon seit mehreren Tagen laufen, derzeit aber nicht ins Detail gehen. »Wir können nicht sagen, was im Moment gerade wohin verlagert wird. Wir geben darüber keine Informationen heraus«, erklärte der Bundeswehr-Sprecher weiter. (Marc Schäfer)