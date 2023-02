Outlet sorgt für Bedenken

Teilen

Veto gegen Expansion

bad homburg - Das Fashion-Outlet-Center (FOC) in Montabaur will seine Verkaufsfläche mehr als verdoppeln. Die Kurstadt sieht das geplante Vorhaben „kritisch, da es vor allem durch die Verdoppelung der Verkaufsfläche zu einer weiteren Schwächung der bereits geschwächten Innenstädte in weiterem Umkreis führen wird“, schreibt OB Alexander Hetjes (CDU) in einer Stellungnahme an die entsprechenden Behörden auf Landesebene.

Die Stadtverordneten haben diese Maßnahme jetzt gebilligt - wenn auch im Bau- und Planungsausschuss die Bemerkung fiel, die Kurstadt falle in der Region wegen ihres häufigen Vetos gegen derartige Vorhaben schon auf.

Bei vielen Gemeinden rund um die Stadt bei Limburg, so der Rathauschef, liege bereits eine fortgeschrittene Vorschädigung vor, heißt es in der Stellungnahme. Aufgrund der Distanz seien zwar „vermutlich keine gravierenden negativen Auswirkungen auf die Stadt Bad Homburg zu erwarten“. Aber um das sicher sagen zu können, müsse ein Einzelgutachten beauftragt werden - der Aufwand wäre allerdings nicht verhältnismäßig. ahi