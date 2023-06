Ottaviani will Stadtrat werden

Im Bad Homburger Rathaus wird ein Stadtratsposten frei - die SPD darf ihn laut Koalitionsvertrag besetzen. ahi © ahi

SPD-Fraktionschef bewirbt sich um Nachfolge von Lewalter-Schoor

BAD HOMBURG - Dass Lucia Lewalter-Schoor (SPD) keine zweite Amtszeit als Stadträtin anstrebt, hatte sich abgezeichnet. Doch wer soll die Sozialdezernentin beerben? Formal wird die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag die Einrichtung eines Wahlvorbereitungsausschusses beschließen, der anschließend den Bewerbungsprozess gestaltet. Kandidaten können sich melden und versuchen, die Ausschussmitglieder von ihren Fähigkeiten zu überzeugen.

In der Praxis läuft das - nicht nur in Bad Homburg - anders. Die SPD hat sich im Koalitionsvertrag das Vorschlagsrecht und faktisch sogar die Stimmen der CDU gesichert. Sollte Lewalter-Schoor ausscheiden, so heißt es dort, „sichert die CDU der SPD zu, eine/n SPD-Kandidaten/in als Nachfolger für das Amt eines/einer hauptamtlichen Dezernenten/in zu wählen“.

Rundschreiben an die Mitglieder

Die SPD hat also freie Wahl - und mit dem amtierenden Fraktionschef Tobias Ottaviani den ersten Kandidaten. Der 26-Jährige, der den Fraktionsvorsitz 2019 übernommen hatte, hat den Mitgliedern bereits seine Absicht mitgeteilt.

Der Nachfolge Lewalter-Schoors „muss es ein Herzensanliegen sein, an ihre Sachpolitik anzuknüpfen und das Profil der SPD in der Stadt zu schärfen“, erklärt er in einem Rundschreiben. Ottaviani verweist darauf, „durch und durch Bad Homburger“ zu sein. Er studierte nach seiner Schulzeit in Frankfurt Wirtschaftswissenschaften und macht derzeit seinen Master in Management an der Uni Mainz. Berufliche Erfahrung sammelte Ottaviani seit 2017 unter anderem beim Hessischen Landtag, bei einer Versicherungsagentur und bei einer großen Tageszeitung.

Ottaviani gibt sich kämpferisch: „Mir liegt viel an Bad Homburg und den Menschen, weswegen es für mich eine Ehre ist, für Euch seit 2016 in der Stadtverordnetenversammlung für die Interessen der Kleinsten kämpfen zu dürfen.“ Und er ergänzt: „Ich möchte ein Stadtrat für alle sein und damit auch diejenigen ansprechen, die sich aktuell nicht repräsentiert fühlen.“ Er kenne durch sein Mandat das Rathaus und die Verwaltung. „Und ich weiß, was für Probleme und Herausforderungen anstehen. Ich weiß, was zu tun ist und traue mir das Amt zu.“

Gegenüber dieser Zeitung ergänzt er: „Der Entschluss zu kandidieren hat sich nach reiflicher Überlegung gefestigt.“ Auch wisse er, wie Entscheidungen im Sinne der Stadt und ihrer Bevölkerung zu treffen sind.

Vor allem der regelmäßige und gute Austausch mit Lewalter-Schoor habe ihm viele Einblicke in die Arbeit der Verwaltung gegeben. „Und durch meine langjährige ehrenamtliche Arbeit und durch die Führung der Fraktion kann ich Erfahrung und Kompetenz vorweisen. Ich bin auch seit Jahren (auch in Vollzeit) beruflich tätig und habe mit meinem Bachelor und meinen IHK-Abschlüssen einige Ausbildungen erfolgreich absolviert.“

Wenn sich die Mitglieder der Bad Homburger SPD am Freitagabend zur Jahreshauptversammlung treffen, wird die Personalie höchstwahrscheinlich Thema sein, wobei es bislang schon positive Rückmeldungen gebe, wie die Bad Homburger Parteichefin Elke Barth betont, für die der Stadtratsposten selbst nie Thema gewesen sei. Sie fühle sich in Wiesbaden wohl, so dass sich die Frage nach einem Wechsel ins Bad Homburger Rathaus nicht stelle. Zudem wurde Barth am Wochenende auf den sicheren Listenplatz neun gewählt, so dass eine weitere Legislaturperiode im Landtag Formsache sein dürfte.

Barth stellt sich stattdessen hinter Ottaviani. „Wenn sich der beliebte Fraktionsvorsitzende für den Posten bewirbt, ist das ein Signal“, so Barth. „Ich traue es ihm definitiv zu. Er ist blitzgescheit, bringt das nötige Rüstzeug mit und wäre eine tolle Besetzung.“

Logischer Nachfolger an der Fraktionsspitze in der Kreisstadt wäre wohl der Oberbürgermeister-Kandidat von 2021, Dr. Thomas Kreuder. Der Gonzenheimer ist zwar erst seit 2021 Stadtverordneter und war zuvor Mitglied des Ortsbeirats Gonzenheim. Aktuell ist er, wie Barth, Stellvertreter Ottavianis und fällt vor allem in den Ausschüssen durch offene, markige und bisweilen recht ausführliche Redebeiträge auf.