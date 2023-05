Ohne Europa geht es für sie nicht

Landeslisten-Trio für Volt: Anup Mundethu, Dobora Hofmann und Vincenzo Amato (v. r.). weiner © wein

Partei Volt will weiter wachsen / Trio aus dem Kreis auf Liste für Landtagswahl

Main-Taunus - Sie haben es sich auf dem Sofa der Familie Mundethu in Münster gemütlich gemacht - aber ausruhen wollen sich Debora Hofmann, Vincenzo Amato und Gastgeber Anup Mundethu nicht. Im Gegenteil: Das Trio engagiert sich für die paneuropäische Partei Volt und brennt darauf, die noch wenig bekannte Bewegung bei der Landtagswahl 2023 und der Europawahl 2024 nach vorne zu bringen. Dabei ist Volt vor allem in Frankfurt seit der Kommunalwahl 2021 ein Begriff. Das Team kam dort auf 3,9 Prozent und konnte dank dieses Ergebnisses Teil der Römer-Koalition mit Grünen, SPD und FDP werden. Auch in Darmstadt und Wiesbaden regieren sie inzwischen in unterschiedlichen Farb-Bündnissen mit.

In drei Koalitionen in Großstädten vertreten

Volt steht dazu passend für bunt - was sich in den Plakaten und Logos widerspiegelt. „Es geht um die Sache“, betont der 43 Jahre alte Münsterer, der in Eppstein und Kelkheim zunächst für die SPD engagiert war. Der dann aber in Volt seinen „Hafen“ gefunden hat. „Wer keine Vision hat, der hat schon verloren“, betont Mundethu - und findet genau das bei der Partei, die in ganz Europa vertreten ist.

Nun kommt Volt auf die Hessenbühne und damit in Neuland. Ziel sei es, in allen Bundesländern anzutreten, so der Diplom-Verwaltungswirt, der bei der Stadt Frankfurt im Amt für Informations- und Kommunikationstechnik Leiter der Abteilung Finanzen war.

Inzwischen führt Mundethu das Büro von Eileen O’Sullivan, die im Frankfurter Magistrat für Volt das hauptamtliche Dezernat für Digitalisierung, Bürgerservice, Teilhabe und EU-Angelegenheiten hat. Alles Themen, die auch der Partei an sich sehr wichtig sind. Auch wenn der Kelkheimer mit seinem Job sehr zufrieden ist - eine Karriere in der Politik kann er sich durchaus vorstellen. Möglicherweise sogar als Landtagsabgeordneter, denn dort taucht er auf der Volt-Landesliste mit Platz sieben recht weit vorne auf. Die größte Hürde dürften für Volt die fünf Prozent sein - wäre das geschafft, könnte es für Mundethu selbst schon reichen. Grundsätzlich ist es für ihn das Ziel, „unsere Politik an die Bürger zu bringen und das Maximale herauszuholen“.

Zwei weitere Vertreter aus dem Kreis finden sich auf der Landesliste: Debora Hofmann aus Hochheim an Nummer 20, Vincenzo Amato aus Liederbach auf Platz 31. Hofmann hat inzwischen die Leitung der Volt-Gruppe („City Lead“) für den MTK und Hochtaunuskreis von Mundethu übernommen. Wenn gestaltet werden kann, „dann wir als Europa“ - und so hat sie ihre politische Heimat im Sommer 2022 bei Volt gefunden.

Als Mutter von zwei Kindern im Alter von 11 und 15 Jahren sei ihr Bildung ganz wichtig. Sie könne zum Beispiel nicht verstehen, wenn Schulabschlüsse nicht vergleichbar seien. Beim Klimawandel helfe eine „ideologische Aufladung“ nicht weiter, und die Diskussion „über die Klimakleber geht am Thema vorbei“, findet die 42-Jährige, die als Coach für Führungskräfte selbstständig ist. Und sie kann sich wie die Kollegen mit dem „Best Practice“-Ansatz von Volt sehr anfreunden - also zu schauen, in welchen Ländern es schon gute Ideen gibt, um diese dann passend zu übernehmen. Bei Volt imponiere ihr, wie die Gleichberechtigung gelebt werde - etwa beim Rederecht oder den Listenplätzen.

Amato hat sich geärgert, wie in den sozialen Medien politisch oft geschimpft werde. Er habe sich direkt engagieren wollen, bei Volt „die größte Schnittmenge“ gefunden. Denn der Liederbacher weiß: „Deutschland kann seine Probleme nicht allein lösen.“ Der 40-Jährige ist Justizvollzugskraft in der JVA in Preungesheim. Daher sei ihm das Thema Innere Sicherheit wichtig, wo noch „vieles im Argen“ liege. Auch die Bildung sei von großer Bedeutung, Amato wünscht sich „logische, pragmatische Entscheidungen“. Für Mundethu sind drei „Herzensthemen“ wichtig: Zuerst die Digitalisierung der Verwaltung, an der er in Frankfurt aktiv mitarbeitet - und in diesem Kontext die Teilhabe, denn: „Nicht jeder kann sich ein top iPhone leisten.“ Dann die Finanzen, und er erhofft sich „ein Europa der Regionen“, hier sei das Land bei einem globalen Thema wichtig. Das Ganze soll bis in die Kommunen getragen werden. Wenn Züge in Kelkheim ausfallen, schaut Volt, wie andere Länder ihren ÖPNV in den Griff bekommen.

Wichtig ist für die Partei deshalb die Europawahl 2024, Kreis-Chefin Hofmann sieht den Urnengang im Land als „Übungsfeld“. Es werde wie von den anderen Parteien „langweilige Plakate geben“, sagt sie mit Augenzwinkern, auch Stände und Aktionen.

Für den Hochtaunuskreis ist eine Direktkandidatur geplant, beim MTK sei das offen, so das Trio, das auf das Volt-Landesprogramm verweist mit den Kernthemen: Europäische Republik, selbstbestimmte Digitalisierung, klimaschützende Wirtschaft, Neustart Bildung und eine Gesellschaft.