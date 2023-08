Kiosk-Konstante in Offenbachs Herzen: Günter Bauer ist schon ewig dabei

Von: Julius Fastnacht

Seit 1986 betreiben Günter und Ingeborg Bauer einen Kiosk an Offenbachs zentralem Marktplatz. Im hohen Alter denken sie immer noch nicht an die Rente.

Offenbach – Kioske glänzen als Orte für alle Altersklassen. Kinder kaufen Fanta und Fußballsticker, Erwachsene Tabak und Zeitungen, für Rentner gibt es Rubbellose. Der Gang in den Laden, der Blick über die Auslage, er sorgt für innere Ruhe. Im Kiosk gibt es eigentlich nur Dinge, die Spaß machen. Das Beste: Egal ob bei Regen oder Sonne, am Ostseestrand, in Offenbach oder der nächsten Bahnunterführung – der Kiosk ist einfach immer da.

Kiosk-Konstante am Wilhelmsplatz: Günter Bauer und Frau Ingeborg betreiben Laden seit 1986

Ein Motto, das in Offenbach wohl kein anderer so lebt wie Günter Bauer. Denn seit 1986 betreibt der 76-Jährige gemeinsam mit seiner Frau Ingeborg den Kiosk im Markthäuschen am Wilhelmsplatz. Eine eigene Welt auf wenigen Quadratmetern. Bauer, lange, graue Haare, runde Brille, verabschiedet gerade den Getränke-Lieferanten. Eine Palette Red Bull steht eingeschweißt auf einem Stapel Magazine, draußen brummt der Kühlschrank.

„Wir haben das Geschäft damals von meinen Schwiegereltern übernommen, als sie in den Ruhestand gegangen sind“, erzählt Bauer. Ein echtes Familienunternehmen. Nach dem Krieg hatte sein Schwiegervater, aus Dresden zugezogen, den Raum von der Stadt Offenbach gepachtet. So macht es Bauer auch heute noch. „Er hat einfach ein paar Bretter übereinander gestellt und Zeitschriften draufgelegt. So ging das los.“

Einmal lächeln fürs Foto? „Eigentlich gibt es gerade nichts zu lachen“, sagt Kiosk-Betreiber Günter Bauer. So wie früher läuft sein Geschäft im Markthäuschen nicht mehr – doch er will weitermachen. © Foto: fastnacht

1980er-Jahre ist die Blütezeit für Günter Bauer als Kioskbesitzer am Wilhelmsplatz

Die 1980er-Jahre beschreibt Bauer als Blütezeit seines Daseins als Kioskbetreiber. „Damals haben etliche Buslinien vor dem Laden gehalten. Es gab mehr Parkmöglichkeiten. Wir hatten von morgens um sechs bis abends um 18.30 Uhr geöffnet. Der Umsatz war trotz niedrigerer Preise besser.“

Ein Kunde betritt den Laden, prüft seinen Lottoschein. „Leider kein Gewinn“, muss ihm der Kioskbetreiber mitteilen. Während Bauers Produktpalette über die Jahre immer gleich blieb – Zeitschriften, Zigaretten, Lotto – veränderte sich die Welt um das Kiosk. Die Stadt dampfte die Buslinien ein, die in Ladennähe stoppten – Auslöser für einen gewaltigen Umsatzeinbruch. Städtische Entscheidungen wie diese haben den Niedergang der Offenbacher Innenstadt begünstigt, ist Bauer überzeugt. „Auch das Ringcenter hat uns Einzelhändlern gar nicht gut getan. Es ist schon traurig, heute gibt es in der Nähe ja nicht mal mehr ein Schuhgeschäft.“

Eine ältere Dame spricht Bauer an, ist auf der Suche nach einem aktuellen Fernsehprogramm. Er kann helfen. In den Auslagen liegen Modezeitschriften, Fußballmagazine. Überregionale Blätter wie Die Zeit oder der Spiegel, auch internationale Presse, kroatische und serbische Zeitungen. Und lokale Erzeugnisse von Offenbach-Post, FAZ bis zu Frankfurter Rundschau. „Das ist aber alles weniger geworden als früher. An einem normalen Wochenende habe ich etliche Vollpakete gedruckte Zeitungen verkauft. Der Absatz ist da über die Jahre schon zurückgegangen.“

90 Prozent seines Ertrags erwirtschaftet die Kiosk-Konstante mit Lotto und Tabak

Die Stadt alleine macht Bauer dafür dann doch nicht verantwortlich. Denn auch das Konsumverhalten seiner Kunden habe sich über die Jahre verändert. „Das ist eine allgemeine Entwicklung, bedingt durch den Aufstieg des Internets. Junge Leute lesen einfach weniger Printprodukte, die informieren sich mehr am Handy.“ Mit Tabak und Lotto erwirtschaftet Bauer derzeit 90 Prozent seines Ertrages – nur zehn Prozent entfallen noch auf gedruckte Zeitungen und Magazine.

Wie es weitergeht, in der nächsten Zeit? Allein von seiner Rente kann Bauer, der früher auch mal Büromöbel verkauft hat, nicht leben. Und ohnehin fragt er: „Warum soll ich in Rente gehen?“ So lange es noch geht, wird er weiter hinter der Kasse stehen, Regale befüllen, Lottoscheine scannen. Zusammen mit seiner Frau und einer Angestellten, auch die Tochter hilft regelmäßig im Geschäft aus. Die Kiosk-Konstante am Wilhelmsplatz bleibt Offenbach also noch eine Weile erhalten – egal, ob an wuseligen Markttagen oder mitten im Sommerloch. (Julius Fastnacht)

