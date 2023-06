Ökologie beim Hessentag: von Schafzucht bis Strohhausbau

Von: Annette Schlegl

Beim Hessentag in Pfungstadt gibt es zahlreiche Umwelttipps und viel Natur zu bestaunen. Er wurde am Freitag eröffnet. Hier kommt das Programm der kommenden Tage.

Ein Einfamilienhaus aus Stroh bauen, einen Barfußpfad aus Seegras, Jute, Schafwolle und Kork anlegen, ein Bienenhäuschen aus Dosen bauen, ein Schaf züchten - das sind nur einige Beispiele für grüne und umweltfreundliche Projekte, die auf dem Hessentag in Pfungstadt zu finden sind. Das 60. Landesfest wurde am Freitag eröffnet und dauert bis zum 11. Juni. Menschen, die ökologische Inspiration suchen, sind hier genau richtig. Vor allem in der Sonderschau „Der Natur auf der Spur“ finden sie nämlich viel Input auf kleinem Raum.

Zwei Hektar umfasst das Gelände der Sonderausstellung „Der Natur auf der Spur“, das Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Freitagvormittag eröffnete. Wer das große weiße Zelt inmitten des Sonderschau-Areals betritt, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus: Ein kleiner Wald wurde dort angelegt mit Wegen, sandigen Wiesen, Farnen, Schilf, einem Rinnsal, Holzbänken, einer Holzbrücke, Volieren für Steinkauz und Schleiereule sowie einem Futterunterstand. Lehrreiche gelbe Tafeln an den Wegen zeigen zum Beispiel die Folgen des Klimawandels für den Wald auf.

Der Imkerbund informiert am Wegesrand über das Leben und die Leistung der Honigbiene, das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie zeigt den Besucher:innen auf, was sie tun können, um Insekten zu schützen. Kostenlose Hörproben inklusive, wo man den Stimmen der Insekten lauschen kann. Die Tische und Stühle an der Essensstation im Zelt stehen auf einer echten Wiese, die Theke ist aus Holz erstellt, genauso wie die Bänke vor dem Zelt.

Auf dem Außengelände weiden Schafe, picken Hühner, wird die Kettensäge angeworfen: Naturschutzorganisationen und -verbände stellen sich dort in kreativen Aufmachungen vor. Mit einem Mini-Bachlauf macht beispielsweise die Hessische Landgesellschaft auf ihr Projekt „100 Wilde Bäche für Hessen“ aufmerksam, mit dem sie Kommunen bei der Renaturierung von Fließgewässern unterstützt. Der Tierschutzverband bittet darum, in einer echten kniehohen Wiese das Rehkitz zu suchen. und macht die Landwirte damit auf wildtierschonendes Mähen aufmerksam.

Das Programm von Samstag bis Montag Samstag, ganztägig: Schwerpunkttag Moore und Pfungstädter Moor in der Sonderschau „Der Natur auf der Spur“, Friedensstraße. Samstag, 9–15 Uhr: Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr auf Kreisebene mit 15 Mannschaften auf dem Platz der Hilfsorganisationen, Friedensstraße. Um 17 Uhr: Vorführung einer historischen Löschgruppe auf diesem Platz. Um 18 Uhr dort Vorführung der Drohnen-Gruppe. Samstag und Sonntag, 10–19 Uhr: Motorsport und alles, was sich darum dreht im Merck Fit&Fun-Park (Friedenspark zwischen Theodor-Heuß-Straße und Christian-Stock-Straße). Kostenloses Schnupperfahren auf Mini-Motorrädern für Kinder bis 10 Jahre. Samstag, 10–18 Uhr: Handwerk zum Anfassen und Erleben. Mit VR-Brillen kann am Stand der Handwerkskammer in der Bahnhofstraße in verschiedene Handwerksberufe hineingeschnuppert werden. Samstag, 10–19 Uhr: Kreativer Eltern-Kind-Workshop mit der Künstlerin Ariane Fischer im Kreativbereich des Fit&Fun-Parks, Friedenspark. Samstag, 20 Uhr: Konzert der Musikerin und Songschreiberin Elif im Hessentags-Festzelt, Friedensstraße. Karten sind erhältlich auf eventim.de Sonntag, ganztägig: Ausstellung Unesco-Biosphärenreservat Rhön und Quiz für Besucher bei der Sonderschau „Der Natur auf der Spur“, Friedensstraße. Sonntag, 9–16 Uhr: Workshop „Haus der kleinen Forscher“ mit unterschiedlichen Forschungsstationen für die ganze Familie. Pfungstädter Kirchmühle, Kirchstraße. Sonntag, 10–12 Uhr: Judo und echte Fitness mit Adrian David Keller vom Judo-Hessenkader im Fit&Fun-Park, im Friedenspark zwischen Theodor-Heuß-Straße und Christian-Stock-Straße gelegen. Sonntag, 10–19 Uhr: Insgesamt acht Diskussionsrunden der Stiftung gegen Rassismus. Ort: Treffpunkt Hessen, Friedensstraße. Sonntag, 11 und 15 Uhr: Feuerwehr-Übung Technische Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall, 12 und 16 Uhr Übung Gefahrguteinsatz, 13 und 17 Uhr Übung Löschangriff, jeweils auf dem Platz der Hilfsorganisationen, Friedensstraße. Sonntag, 16 Uhr: Konzert der Sängerin Simone Sommerland. Im Hessentags-Festzelt, Friedensstraße, präsentiert sie ihre beliebtesten Kinderlieder. Karten gibt es auf eventim.de Montag, ganztägig: „Tag der Musik“ beim Hessentag mit vielen Bands, Sänger:innen und Darbietungen von Musikvereinen und Blasorchestern an wechselnden Locations auf dem Hessentagsgelände. Montag, 14 bis 15 Uhr: Trommelvorführung und -workshop für Kinder und Familien, Katholische Kirche St. Antonius, Justusstraße 14. Montag, 20 Uhr: Auftritt von Comedian Bülent Ceylan in der Sparkassen-Arena, Christian-Meid-Straße 11. Karten sind auf eventim.de erhältlich.

Die Landfrauen geben „elf Tipps für einen nachhaltigeren Alltag“, zeigen auf, wie man Obst und Gemüse nach dem Saisonkalender zubereiten und wie man „Lebensmittel verwenden statt verschwenden“ kann. „Nicht in der Gastronomie oder im Handel entstehen die meisten Lebensmittelabfälle, sondern bei uns im Privathaushalt“, erklärt Andrea Göbel vom Bezirksverein Darmstadt. Wer will, kann sogar Rezepte mit nach Hause nehmen.

Beim NABU gibt es Instruktionen für Upcycling-Projekte: Eulen aus Klopapierrollen, Bienenhäuschen aus Dosen, Vogelfutterhäuschen aus Tetra-Paks. Dazu noch beraten die Naturschützer auch noch zu naturnahen Gärten und zu Nisthilfen. Der Hessische Bauernverband hat kleine Blühstreifen mit Getreide angelegt und zeigt damit den Unterschied zwischen Gerste, Weizen, Roggen und Hafer auf. Das Thema Sonnenenergie kommt bei der Entega ganz groß raus. Hier kann jeder erfahren, wie man Solarstrom selbst produziert.

Beim Sägewerksverband gibt man sich dagegen hochmodern. Dort kann jeder auf einem Sessel mit Joysticks und Bildschirmen Platz nehmen – ein Sägewerkssimulator, der normalerweise angehenden Holzbearbeitungsmechanikern zur Verfügung steht. „Der einzige in Deutschland“, heißt es am Stand. Der Verband hat ein massives Lehrlingsproblem und will so Nachwuchskräfte werben.

Die Themen Ökologie und Umwelt werden beim Hessentag groß geschrieben, und die Stadt als Ausrichter hat ebenfalls ihren ökologischen Beitrag geleistet - wenn auch ein solches Massenspektakel an sich gar nicht umweltverträglich organisiert werden kann. „Wir versuchen, das alles ein bisschen grüner zu machen“, sagt Bürgermeister Patrick Koch (SPD). Die Verkehrsplanung sei auf einen 30-prozentigen ÖPNV-Anteil ausgelegt, erklärt er. Es gebe so gut wie keine Chemietoiletten auf dem Gelände, die Toilettenanlagen seien „Kompost-Klos oder andere Toi-Systeme“. 90 Prozent des Strombedarfs werde aus Ökostrom des Darmstädter Anbieters Entega gedeckt, die restlichen zehn Prozent müssen allerdings mit Diesel betriebene Generatoren erzeugen, weil das Stromnetz für die Stromspitzen, die in der Sparkassen-Arena benötigt werden, nicht ausreicht. Die Stadt hat ein Lerchenfenster erstellt, damit die Feldlerche einen Rückzugsraum hat, den sie sonst auf den Feldarealen hätte, die jetzt als Parkplätze dienen. An der Modau wurde ein Bereich gesperrt, weil dort die Libellen ihr Refugium haben. Landwirte haben im Auftrag der Stadt vor zwei Jahren Gras auf den Äckern angesät, die für den Hessentag benötigt wurden. „Sie haben sich kooperativ gezeigt, obwohl sie nicht begeistert waren und lieber Getreide anbauen wollten“, sagt der Bürgermeister, und mutmaßt, dass der 60. Hessentag in seiner Stadt der ökologischste aller Zeiten ist.

Zahlreiche Naturschutzverbände informieren beim Hessentag ideenreich über ihre Arbeit und über eine ökologische Lebensweise. © Michael Schick

Im Dioramazelt der Sonderschau wird das Leben der Honigbiene dargestellt - wie hier mit einer begehbaren Bienenbeute. © Michael Schick