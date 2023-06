Oasen für Insekten gesucht

Stadt schreibt Wettbewerb aus

BAD HOMBURG - Viele idyllische Blumenbilder gingen 2022 bei der Stadt ein. Nun schreibt sie erneut den Wettbewerb „Blühendes Bad Homburg“ aus. Der Rückgang der Insektenbestände stellt eine große Herausforderung dar: Die fehlende Bestäubung hat Folgen für die Biodiversität. Deshalb wird Grün in Siedlungsgebieten immer wichtiger. „Jeder Strauch, jede Staude, jeder Blumenkasten ist eine wertvolle Nahrungsquelle für Insekten, Vögel und Kleinsäuger“, so Bürgermeister Oliver Jedynak (CDU).

Eine Jury bewertet die Beiträge in den drei Kategorien Balkon, Hof und Vorgarten. Auf die Gewinner warten Preise im Wert von bis zu 100 Euro sowie eine Auszeichnungstafel, die im eigenen grünen Reich angebracht werden kann. Wer teilnehmen möchte, sendet bis zum 15. September drei Fotos und eine Kurzbeschreibung mit Angaben zu Futter- und Nistmöglichkeiten, floristischer Vielfalt und Besonderheiten und einen Beitrag zum Mikroklima ein. Online auf www.bad-homburg.de/oase oder per Post an Stadt Bad Homburg, Umwelt- und Landschaftsplanung/Oasen, Rathausplatz 1, 61348 Bad Homburg. red