Nur wenige Einsätze

Teilen

Wetterau - Das großflächige Unwetter am Donnerstag über Deutschland ist mehrfach vorhergesagt worden. Die Wetterau ist glücklicherweise glimpflich davon gekommen. Wie Kreisbrandinspektor Lars Henrich am Freitag informierte, seien die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden zwar vorab informiert und sensibilisiert worden, sie hätten sich aber angesichts der Vorhersagen für die hiesige Region nicht in den Feuerwehrgerätehäusern bereit gehalten.

Und Sandsäcke, die zur Bekämpfung etwaiger Überschwemmungen zum Einsatz kommen, lägen sowieso bereit.

In diese Kategorie fiel am Donnerstagabend im Landkreis ein Einsatz, der dann doch keiner war. Wie Henrich berichtete, war die Feuerwehr zunächst wegen einer überfluteten Garage im Butzbacher Stadtteil Ostheim alarmiert worden, kurz darauf kam allerdings die Information, dass sich die Lage auch ohne das Anrücken der Wehr in den Griff bekommen lasse.

Ansonsten gab es laut Henrich am Donnerstagabend im gesamten Wetteraukreis drei Einsätze für die Feuerwehren. In allen drei Fällen ging es um umgestürzte Bäume beziehungsweise herab gefallene Äste. Dies ereignete sich komplett um 20 Uhr herum.

Die Einsätze im Einzelnen: Größere Äste waren auf der Ockstädter Straße in Friedberg gelandet und mussten beseitigt werden. Zwischen Merkenfritz und Gedern wurde ein Baum entwurzelt, der auf der Landstraße landete. Äste auf der Straße zwischen Bergheim und Bleichenbach hatten ebenfalls einen Feuerwehreinsatz zur Folge. Laut Kreisbrandinspektor gab es keine Verletzten. agl