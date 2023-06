Notruf der Tischler-Innung

Berufsschule braucht Anmeldungen, sonst kippt das Angebot

Hochtaunus - Die Berufslaufbahn von Andreas Both begann vor 40 Jahren mit dem Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) für das Tischlerhandwerk an der Saalburgschule. Der heute 57-jährige Meister wurde Mitte Mai zum Obermeister der hiesigen Tischlerinnung gewählt.

Durch das neue Ehrenamt wurde er sogleich ins eiskalte Wasser geworfen. „Bis Ende Juni müssen sich zehn junge Menschen für ein Berufsgrundbildungsjahr im Tischlerhandwerk anmelden, sonst wird es erstmals keine Vollzeitklasse im Tischlerhandwerk geben“, erläutert Andreas Both.

Für ihn sei seinerzeit das BGJ Gold wert gewesen, weil er in der Vollzeitklasse an der Saalburgschule in den 1980er-Jahren vor der eigentlichen Ausbildung die für das Tischlerhandwerk notwendigen Grundfertigkeiten erlernt habe. Nachdem die BGJ-Teilnehmer in der Vollzeitschule an den „Basics“ gefeilt haben, steht dem Abschluss eines Tischler-Ausbildungsvertrages mit einer Tischler- und Schreinerei nichts mehr im Wege.

Neun Teilnehmer fehlen

Die BGJ-Schüler besuchen zusammen mit den Tischler-Azubis aus dem klassischen ersten Lehrjahr den Berufsschulunterricht. Alle führen dann die klassische duale Ausbildung im Handwerksbetrieb mit eineinhalb Tagen Berufsschulunterricht im zweiten Ausbildungsjahr fort und erwerben so den Gesellenbrief. Dieses gewiss ungewöhnliche, aber letztlich für das Tischlerhandwerk sehr erfolgreiche Konstrukt zur Gewinnung des Berufsnachwuchses ist nun aber gehörig ins Wanken gekommen. „Das Hessische Kultusministerium hat vor zwei Jahren ohne Not beschlossen, dass nur noch Jugendliche unter 18 Jahren am BGJ teilnehmen dürfen“, erläutert Both.

Diese Änderung habe massive Folgen für die Zukunft der Berufsschulklasse im Tischlerhandwerk an der Usinger Saalburgschule: Eine solche kommt im ersten Lehrjahr nämlich nur dann zustande, wenn mindestens 15 junge Menschen bis zum 30. Juni entweder einen klassischen Berufsausbildungsvertrag oder sich an der Saalburgschule für ein BGJ angemeldet haben. „Aktuell sind aber nur sechs Schülerinnen und Schüler als Azubis oder BGJ-Teilnehmer gemeldet“, benennt Both die ungute Zwischenbilanz.

„Das Problem ist, dass sich bislang immer auch Abiturienten für ein BGJ angemeldet hatten. Das ist mit dem neuen Erlass des Kultusministeriums nicht mehr möglich, weil sie zu alt sind.“ Both hat in seinem neuen Amt als Obermeister bereits Kontakt mit dem Hessischen Kultusminister Alexander Lorz (CDU) aufgenommen. Noch hat er keine Antwort erhalten.

Durch die aktuelle Situation sei der gesamte Standort der Saalburgschule als Berufsschule für das Tischlerhandwerk bedroht. „Kommt in diesem Jahr kein BGJ zustande, haben auch die aktuell gemeldeten Azubis keine Berufsschulklasse in Usingen. Das kann sich fortsetzen und führt zum Aus“, so seine Befürchtung. Voraussetzung für das BGJ ist ein Vorvertrag mit einem Meisterbetrieb aus dem Tischlerhandwerk.

Der tatsächliche Ausbildungsvertrag wird erst anschließend, am Ende des BGJ geschlossen - was aber für den Betrieb keinesfalls verpflichtend ist.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0 61 72 6 73 40 sowie 0 60 81 1 02 10.