Noch viele Fragen zu Cannabis-Anbau

Teilen

Ob der Kreis zur Modellregion für die Cannabis-Freigabe wird, ist noch unklar. imago © Red

Wetterau - Wird der Wetteraukreis demnächst zur Modellregion für den genehmigten Cannabis-Anbau und -verkauf? Die Meinungen darüber gehen auseinander, weshalb im Kreistag am Mittwoch noch keine Entscheidung darüber gefallen ist.

Die Fraktion der Grünen hatte den Antrag gestellt, der Kreistag möge sich dafür einsetzen, dass der Wetteraukreis sich der angedachten Modellregion für den Cannabis-Anbau und -verkauf in Frankfurt und Offenbach anschließt. Dadurch solle der Verkauf von Cannabis-Produkten entkriminalisiert und reguliert werden, indem wissenschaftlich begleitende öffentliche Verkaufsstellen zugelassen werden. „Cannabis-Gebrauch ist nicht nur eine Frage der Großstädte, sondern findet auch im ländlichen Raum, wie zum Beispiel hier in der Wetterau statt“, begründete Grünen-Sprecher Thomas Zebunke den Antrag. Während Peter Heidt (FDP) vor diesem Schritt warnte, weil auf Bundesebene die einzelnen Rahmenbedingungen noch gar nicht feststünden und der Antrag deshalb reiner Aktionismus sei, lehnte die CDU den Grünen-Antrag rundweg ab. „Hier geht es um die Gesundheit der Menschen, und deshalb werden wir uns dafür einsetzen, dass die Wetterau zu keiner Modellregion für Cannabis wird“, warnte CDU-Fraktionschef Sebastian Wysocki. Allerdings schloss er sich dann doch dem Antrag der SPD auf Überweisung in den Fachausschuss zur weiteren Beratung an. „Hier sind noch viel zu viele Fragen zu klären“, begründete Emre Türkmen (SPD) den Vorschlag seiner Fraktion. Diesem wurde schließlich auch mehrheitlich zugestimmt. jwn