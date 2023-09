Noch fehlt der Saft

Für E-Autos gibt es im Kreis nur wenige Ladesäulen

HOCHTAUNUS - Das Ziel ist ambitioniert. 15 Millionen Elektrofahrzeuge will die Bundesregierung bis zum Jahr 2030 auf die Straße bringen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg: Derzeit werden von mehr als 49 Millionen zugelassenen Fahrzeugen in Deutschland lediglich etwas mehr als zwei Millionen von einer Batterie angetrieben oder haben zumindest einen Elektro-Akku zum Einstecken (Plug-in-Hybrid).

Auch im Hochtaunuskreis ist der Anteil von E-Pkw noch gering, wenngleich etwas höher als im Bundesschnitt. Zum Stichtag am 1. Juli in diesem Jahr waren im Kreis laut Kraftfahrt-Bundesamt 8800 E-Pkw und Plug-in-Hybride zugelassen - fast 700 E-Fahrzeuge mehr als zu Jahresbeginn. Insgesamt gibt es 166 914 Fahrzeuge im Kreis. Deutschlandweit hatte im Juli jeder fünfte verkaufte Neuwagen einen Batterie-elektrischen Antrieb.

„Die Tendenz geht nach oben“, sagt auch Matej Tadic, Verkäufer beim Autohaus Koch in Oberursel. 20 Prozent verkaufe das Haus zwar nicht, aber das Interesse steige, auch wenn die meisten Kunden beim bewährten Verbrenner blieben. „Viele wollen die Autos erstmal austesten und dann in zwei bis drei Jahren umsteigen“, berichtet der Verkäufer. Dies begründeten die Käufer häufig mit der begrenzten Batterie-Reichweite und fehlender Ladeinfrastruktur. „Wer in einer Mietwohnung lebt, hat oft keine Möglichkeit, sein Auto zu Hause zu laden“, sagt Tadic.

„Die Infrastruktur ist das größte Problem. Sonst wäre die Akzeptanz höher“, heißt es auch beim Oberurseler Händler B+O Automobil. „Es müsste viel mehr öffentliche Ladesäulen geben. Leider ist die Infrastruktur, wie überall in Deutschland, viel zu schwach“, findet ein Verkäufer.

In der Tat gibt es im Kreis relativ wenige frei zugängliche Ladesäulen. Im Ladesäulen-Ranking des Verbands der Automobilindustrie belegt der Kreis nur Platz 386 von 399. Gelistet wird nach dem Verhältnis von E-Pkw zu öffentlich zugänglichen Ladepunkten. 165 Ladepunkte gab es laut Liste am 1. Januar im Kreis: Zum Vergleich: Im zweitplatzierten Kreis Groß-Gerau waren es 989, obwohl dort deutlich weniger E-Fahrzeuge unterwegs sind.

Bald Schnellladepunkte in Bad Homburg

Doch was machen die Städte dagegen? In Bad Homburg stehen der Öffentlichkeit zurzeit 68 Ladepunkte zur Verfügung. „Damit ist Bad Homburg für eine Stadt dieser Größe bereits gut ausgestattet“, findet Stadtsprecher Thomas Steinforth. Die Stadtwerke stellten die Ladesäulen auf, betrieben sie und verdichteten das Ladenetz fortlaufend. „Manchmal geschieht das in Verbindung mit anderen Straßenbaumaßnahmen vor Ort, wie jüngst an der Castillostraße“, sagt Steinforth. Bald werde es erste Schnellladepunkte geben.

In Oberursel können die Bürger an 18 öffentlichen Ladepunkten Strom „tanken“. Seit Ende 2020 haben die Stadtwerke die Stationen Stück für Stück installiert. „Bald kommen vier weitere Ladepunkte hinzu, über deren Standort die Bürger online abstimmen konnten“, berichtet Stadtsprecherin Nina Kuhn. Im Herbst werde die Stadt ein Ladeinfrastruktur-Konzept beraten.

In der Stadt Usingen gibt es zehn bis zwölf Schnellladesäulen und vier normale Ladesäulen. „Eine ganze Menge“, findet Hauptamtsleiter Michael Guth. Deshalb stelle die Stadt selbst keine Infrastruktur. „Das ist nicht unser Kerngeschäft“, sagt Guth. Betrieben werden die Stationen von verschiedenen Anbietern, darunter Mainova. Erst im Sommer hat die Stadt am Fachmarktzentrum eine Fläche an den Energieversorger verpachtet.

Usingen ist nicht der einzige Ort, in dem Mainova Ladeinfrastruktur aufbaut. Insgesamt betreibe das Unternehmen zehn öffentliche Ladesäulen im Hochtaunuskreis, sagt Mainova-Sprecher Sven Birgmeier. In diesem und dem kommenden Jahr sollen zwischen zehn und 20 Ladesäulen hinzukommen. „Die Auslastung ist stark standortabhängig und variiert. Insgesamt stellen wir in den vergangenen Jahren eine steigende Nachfrage fest“, sagt Birgmeier.

Die relativ schlechte Versorgung im Kreis liegt womöglich auch daran, dass hier besonders viele Menschen leben, die den Platz und das Geld haben, um eigene Ladestationen zu installieren. Denn daheim tanken die Deutschen am liebsten, das zeigte jüngst eine Studie der Bonner Marktforschungsfirma EuPD Research. So gaben die befragten E-Auto-Besitzer an, dass mehr als drei Viertel der Ladevorgänge zu Hause stattfinden. Lediglich 15 Prozent entfielen auf öffentlichen Ladestationen, neun Prozent auf den Arbeitsplatz. Dabei sind die Stromer als Dienstwagen sehr beliebt. Satte 11,3 Prozent aller Fahrzeuge im Hochtaunuskreis mit einem gewerblichen Halter verfügen über einen Batterie-elektrischen Antrieb; dreimal mehr als bei privaten.

Bei der Taunus Sparkasse haben gar 90 Prozent der Firmenwagen mittlerweile einen Elektro- oder Hybridantrieb. „Wir planen, bis 2025 alle unsere Fahrzeuge mit alternativen Antriebskonzepten auszustatten“, sagt Pressesprecher Lars Dieckmann. Insgesamt habe die Bank an ihren Standorten 42 Ladestationen installiert. 13 können öffentlich genutzt werden per QR-Code für 60 Cent/kWh.

Auch bei Fresenius steigt die Anzahl der E-Autos von Jahr zu Jahr, wie Unternehmenssprecher Leif Heussen sagt. Am 1. August habe das Unternehmen 72 neue Ladestationen auf dem modernisierten Parkplatz in der Else-Kröner-Straße eingeweiht. „Und das ist nur der Anfang. Es werden diverse Standorte und Ladestationen hinzukommen, auch für E-Bikes“, verspricht er.