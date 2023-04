Neues Stellwerk

Die Deutsche Bahn (DB) hat ihr neues elektronisches Stellwerk (ESTW) in Groß-Karben in Betrieb genommen. „Signale und Weichen werden jetzt von hier aus gestellt, überwacht und gesteuert. Die moderne Technik ist dabei nicht nur wesentlich robuster als die bisherige. Sie erlaubt vielmehr auch, deutlich flexibler auf die jeweilige Betriebssituation eingehen zu können“, informiert die Bahn.

Die Fahrgäste würden auf der rund 17 Kilometer langen Strecke, die das Stellwerk bediene, von der Erneuerung profitieren. Für das ESTW hat die DB in den vergangenen 19 Monaten zwischen Bad Vilbel und Friedberg 25 Signale neu aufgestellt, rund 64 Kilometer Kabel verlegt und am Bahnhof Groß-Karben ein neues Modulgebäude errichtet. Auf der Strecke besteht jetzt die Möglichkeit zum Gleiswechselbetrieb. Das heißt, die Züge können auf beiden Gleisen unabhängig von der Richtung fahren. „Gleichzeitig ist die neue Leit- und Sicherungstechnik zwischen Bad Vilbel und Friedberg wichtig für den geplanten viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke“, informiert das Unternehmen. Wenn beispielsweise ein Gleis für die Bauarbeiten gesperrt werden muss, könne der Bahnverkehr eingleisig in beide Richtungen weiterlaufen.

Zwischen Frankfurt und Friedberg wird die Strecke von zwei auf vier Gleise erweitert. Die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt zwischen Frankfurt West und Bad Vilbel laufen seit 2017 und sollen bis Ende des Jahres weitestgehend abgeschlossen sein. Für den zweiten Bauabschnitt zwischen Bad Vilbel und Friedberg läuft derzeit das Planrechtsverfahren.

Während der Osterferien müssen sich Bahnreisende auf Einschränkungen einstellen, denn zwischen Bad Vilbel und Frankfurt West ist die Strecke noch bis 18. April gesperrt. Es fahren Ersatzbusse. Die Züge von Friedberg aus fahren über Friedrichsdorf und Hanau nach Frankfurt. red