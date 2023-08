Neues Ausbildungsjahr startet bald: Weniger Lehrverträge als 2022

Mit Ausbildungsmessen wie hier in Frankfurt soll um Azubis geworben werden. Peter Jülich © Peter Jülich

In Frankfurt sinkt die Zahl der Azubis, in Hessen steigt sie leicht

Die diesjährige Frist für Ausbildungsplätze neigt sich dem Ende zu. In diesem Jahr waren die Bedingungen für Ausbildungssuchende günstig. Auf 74 von ihnen kämen 2023 statistisch gesehen ganze 100 Ausbildungsplätze, teilt die Arbeitsagentur Frankfurt mit.

Dort hatten sich bis zum 12. Juli 3060 junge Menschen gemeldet, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Das sind gut sieben Prozent weniger als im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt. Aktuell seien noch knapp 1200 Bewerberinnen und Bewerber auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Zeitgleich gebe es noch ungefähr 1400 offene Stellen.

Für ganz Hessen sieht das Bild etwas anders aus. Hier gibt es knapp drei Prozent mehr Bewerberinnen und Bewerber als noch im Vorjahr. Von den etwa 31 800 ausbildungsinteressierten jungen Menschen, die sich in Hessen an die Bundesagentur für Arbeit (BA) wandten, seien zum Stichtag 12. Juli noch etwa 10 300 von ihnen ohne einen Ausbildungsplatz gewesen. Gleichzeitig gab es laut BA zu diesem Zeitpunkt trotzdem noch circa 14 000 offene Stellen.

AUF DER SUCHE? Auf der Ausbildungsmesse-ffm am 8. September stellen sich von 10 Uhr bis 16 Uhr in der Mehrzweckhalle der Feuerwehr in der Feuerwehrstraße 3 in Frankfurt-Eckenheim über 40 Ausbildungsbetriebe vor. Die Stuzubi Frankfurt am 30. September im Forum der Messe Frankfurt stellt sowohl Studiengänge als auch mehr als 1000 Ausbildungen vor. Unter www.hwk-wiesbaden.de findet sich eine Lehrstellenbörse. Dort werden aktuell rund 650 offene Stellen präsentiert. Fragen zur Ausbildungssuche beantwortet die IHK Frankfurt unkompliziert auf Whatsapp unter 0170/56 49 960. Die Berufs- und Studienberatung der Agentur für Arbeit Frankfurt ist unter Tel. 069/21 71 21 71 oder per E-Mail unter Frankfurt-Main.Berufsberatung@arbeitsagentur erreichbar. prfk

Die Industrie und Handelskammer (IHK) zieht bisher ebenfalls eine positive Bilanz. Dort hätten in diesem Jahr bereits rund 14 Prozent mehr Jugendliche einen Ausbildungsvertrag unterschrieben als im Vorjahr. Dennoch sind laut der IHK und der Handwerkskammer Wiesbaden noch immer viele Stellen unbesetzt. Vor allem in den Bereichen der Sanitär-, Heizung-, und Klimatechnik, der Metallindustrie und der kaufmännischen Berufe sowie im Lebensmittelhandwerk würden noch Auszubildende gesucht.

An das Niveau der Jahre vor der Corona-Pandemie knüpfen die Zahlen im Bezirk der IHK Frankfurt allerdings immer noch nicht an. Während in diesem Jahr 3496 Auszubildende in IHK-Berufen anfangen werden, waren es 2019 noch 4187 neue Auszubildende, die sich für eine Ausbildung in einem IHK-Beruf entschieden haben.

Da das neue Lehrjahr, welches am 1. September beginnt, nicht zwangsläufig auch für das Handwerk gilt, gibt es insbesondere dort noch immer die Möglichkeit, einen Ausbildungsplatz zu finden. Deshalb bietet die Handwerkskammer Wiesbaden am bundesweiten Tag des Handwerks, dem 16. September, ein sogenanntes Speeddating an, bei dem Ausbildungssuchende und Ausbildungsbetriebe niedrigschwellig und unverbindlich in Kontakt kommen können. Ein solches Speeddating gibt es ebenfalls von der IHK, die dies im gesamten September ermöglicht.