Neuer Impuls für Klinik-Areal

Es ist nicht mehr viel übrig von der ehemaligen Klinik. Bald sind auch die letzten Reste des Haupthauses Geschichte. Was danach passiert, steht derzeit jedoch noch in den Sternen.

OB Hetjes überrascht mit dem Vorschlag, bis Ende des Jahres Baurecht zu schaffen

BAD HOMBURG - Zum Stand der Dinge am Areal des ehemaligen Kreiskrankenhauses, in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag eigentlich „nur“ Thema einer kleinen Anfrage von Armin Johnert (BLB), überraschte Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) mit der Ankündigung, „nach der Sommerpause eine Vorlage zu präsentieren, wie wir bis Jahresende noch Baurecht schaffen wollen.“ Bislang war davon ausgegangen worden, dass dies mindestens ein dreiviertel Jahr in Anspruch nimmt. Wie realistisch ein solches Vorhaben ist oder ob es sich eher um ein taktisches Manöver handelt, wird sich wohl erst in der nächsten Gremienrunde zeigen.

Hetjes betonte, dass sich die Wohnkompanie RheinMain als Investor verpflichtet habe, den Kaufpreis zu zahlen, wenn bis Ende 2023 Baurecht geschaffen ist. „Da kommen wir als Stadt ins Spiel“, erklärte Hetjes, der am Abend mehrfach ausführte, dass die aktuellen Verwerfungen primär ein Problem zwischen dem Kreis als Verkäufer und dem Investor seien. Natürlich falle der Stadt eine besondere Rolle zu. „Wir haben die Planungshoheit, und der Kaufpreis richtet sich auch danach, was ein Investor auf einem solchen Grundstück machen darf.“

„Auch die Kurstadt ist betroffen“

Man könne, führte Hetjes aus, auch Baurecht ohne den öffentlich-rechtlichen Vertrag schaffen. „Da müssen wir aber genau schauen, ob man dieses Risiko überhaupt eingeht oder das Risiko möglichst gering hält.“ Denn klar ist: Über einen konkreten Vertrag lässt sich die Ausgestaltung wesentlich genauer festlegen als über einen normalen Bebauungsplan. Mit dem städtebaulichen Konzept der Baufrösche gäbe es für einen solchen immerhin schon eine Blaupause.

Laura Burkardt-Gorißen (Grüne), die schon im Kreistag zum Thema gesprochen hatte, beantragte eine Aktuelle Stunde. Der Kreis habe zwar „viele Fehler gemacht“. Aber die Stadt spiele nicht nur „eine wichtige Rolle in dem interessanten Konstrukt“, sondern sei auch von dem Millionen-Loch im Kreishaushalt betroffen. „Sei es über die nächste Umlage oder die Gesamtschule am Gluckenstein, deren Sanierung wieder einmal nach hinten verschoben wurde.“ Sie warf erneut die Frage auf, in wie weit die OB-Wahl 2021 den Prozess beeinflusst habe. „Wurden die Verträge deswegen zügig, schnell und eben schlecht verhandelt? Den Aussagen des Landrats im jüngsten Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss konnte man genau das entnehmen.“ Die CDU habe es „wieder einmal verbockt“. Nun habe man ein leeres Gelände, bei dem man schauen müsse, wann Baubeginn sein wird. Man könne nur „hoffen, dass wir da was hinbekommen“.

Die CDU habe, entgegnete Hetjes, „auf Stadtebene gar nix verbockt und hatte auch nichts mit irgendwelchen Zeitplanungen zu tun“. Im Februar 2021 sei es nur um Eckpunkte gegangen. „Und der Landrat hat ja auch zugegeben, dass es ein Fehler der Kreisverwaltung war, den dann ausgehandelten Vertrag nicht noch einmal in die Kreis-Gremien zu geben.“ Auch erschließe es sich ihm nicht, was das mit der OB-Wahl zu tun haben sollte. „Hätten Sie gesagt, es hätte mit dem Kommunalwahlkampf zu tun gehabt, hätte ich das vielleicht noch irgendwie verstanden . . .“

In einem anderen Punkt könne er aber voll und ganz zustimmen, die Situation sei wirklich unbefriedigend - auch für die Stadt, die eine „Schuttbrache mit halb abgerissenen Gebäuden“ vermeiden wolle. Als Hilfestellung wolle man daher versuchen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass zügig gebaut werden kann. „Das liegt auch in unserem Interesse.“

Hetjes teilte scharf in Richtung Investor aus: „So kann man nicht miteinander umgehen.“ Wer nicht in der Lage sei, so ein Grundstück in der Bad Homburger Innenstadt zu entwickeln, könne nirgendwo bauen. „Dann wäre kein einziges Grundstück in Deutschland mehr entwickelbar“, resümierte Hetjes und legte nach: „Nur auf die Tränendrüse drücken, versuchen, Kohle rauszuholen und die Gebietskörperschaften gegeneinander auszuspielen; das kann und darf keinen Erfolg haben.“