Neue Grab-Arten auf Kriftels Friedhof

Friedlich sehen die letzten Ruhestätten auf dem Krifteler Gemeindefriedhof aus, speziell jetzt im Frühling, wenn die Bäume duftende Blüten tragen. Zusätzlich zu den bestehenden Grab-Arten soll es künftig auch die Möglichkeit zur Bestattung in Baumgräbern und Erdrasengräbern geben. So sollen letztere aufgrund der reduzierten Fläche leichter zu pflegen sein als die größeren Doppelwahlgräber. Zusätzlich will die Gemeinde einen Obelisken aufstellen lassen, auf dem die Namen von beigesetzten Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger verewigt werden sollen. Insgesamt werden 71 000 Euro investiert. red/Bild: Gemeinde

