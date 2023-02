Neue Gesichter im Beirat

Es wartet viel Arbeit auf die frisch gewählten Elternvertreterinnen und -vertreter. In der Mitte der neue Vorsitzende des Gremiums, Sören Rose (7. v. r.), und sein Stellvertreter Jens Langsdorf (5. v. l.). red © Red

Wetterau - Delegierte der Wetterauer Schulen haben während einer Versammlung in der Singbergschule in Wölfersheim aus ihrer Mitte heraus die neuen Mitglieder des Kreiselternbeirats gewählt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Im Anschluss trafen sich die neuen Mitglieder des Kreiselternbeirats zur konstituierenden Sitzung. Sören Rose von der Henry-Benrath-Schule Friedberg vertritt das Gremium künftig als Vorsitzender, unterstützt wird er vom stellvertretenden Vorsitzenden Jens Langsdorf von der Gesamtschule Gedern.

Das gesamte Team des neuen Kreiselternbeirats präsentiert sich im Internet auf www.kreb-wetteraukreis. de/ueber-uns.

Der Kreiselternbeirat vertritt die Eltern von über 30 000 Schülerinnen und Schülern der etwa 100 Schulen im Kreis. Das Gremium setzt sich aus den gewählten Vertretern der verschiedenen Schulformen zusammen: Grundschule, Haupt- und Realschule, integrative und kooperative Gesamtschule, Mittelstufenschule, Gymnasium, Förderschule, Berufsschule und Ersatzschule. Zu den Aufgaben des Kreiselternbeirats gehören die Unterstützung der Elternbeiräte in ihrer Arbeit an den Schulen sowie die Vertretung von Elterninteressen bei der Schulentwicklung im Kreis. Dafür ist der Kreiselternbeirat in verschiedenen Gremien vertreten, beispielsweise in der Kreisschulkommission oder im Inklusionsbeirat. In den nächsten Sitzungen wird sich das Gremium mit der Agenda für die kommenden zwei Jahre befassen. Rund um die Wahlveranstaltung wurden schon zahlreiche Probleme an den Wetterauer Schulen thematisiert. In Gesprächen der Delegierten ging es immer wieder um Neubau- und Sanierungsstau, Personalmangel und die Qualität von Ganztagesangeboten. Die Elternvertreter waren sich einig: Dort steht der Wetter-aukreis auch künftig vor großen Herausforderungen. Wichtige Aufgabe des Kreiselternbeirats wird weiterhin die Vernetzung der Schulelternbeiräte und eine gemeinsame Interessenvertretung im Wetteraukreis sein.

Der Beirat kann auf der Webseite www.kreb-wetteraukreis.de oder per E-Mail an die Adresse info@kreb-wetteraukreis.de kontaktiert werden. red