Neue Geflüchtetenberaterin im Dekanat

Andere Kulturen haben Leonie Blum schon immer begeistert

Main-Taunus - Seit einem guten halben Jahr ist Leonie Blum mit einer halben Stelle als unabhängige Geflüchtetenberaterin in der Evangelischen Familienbildung Main-Taunus für das Dekanat Kronberg tätig.

Die 27-Jährige hat Soziale Arbeit Transnational an der FH Frankfurt studiert. Ihr Anerkennungspraktikum absolvierte sie in der Jugendberufshilfe der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt-Höchst sowie in einem Wohnheim für Erwachsene mit psychischen Erkrankungen des Sozialwerks Main-Taunus in Frankfurt. Darüber hinaus hat sie neben dem Studium zwei Jahre bei der stationären Jugendhilfe des Evangelischen Regionalverbands Frankfurt und Offenbach gearbeitet.

Mehr als drei Jahre im Ausland

„Andere Kulturen, Sprachen und Lebenserfahrungen in anderen Ländern haben mich schon immer begeistert. Insgesamt habe ich dreieinhalb Jahre im Ausland gelebt: in der Schulzeit für ein Jahr in Südafrika, nach dem Abitur zwei Jahre auf einem Bücherschiff, das in afrikanischen Ländern unterwegs war, und während des Studiums war ich ein Semester lang in Istanbul“, erzählt sie.

In der stationären Jugendhilfe und der Jugendberufshilfe hatte sie erste berufliche Berührungspunkte mit Klienten, die einen Fluchthintergrund hatten, und erfuhr, was dies für die Soziale Arbeit bedeutet. Diesem Aspekt widmete sich auch ihr Studienschwerpunkt. „Der Fokus war auf die Fragen gerichtet, wie wir Soziale Arbeit in Deutschland transnational denken können und wie internationaler Austausch, Zusammenarbeit und Begegnung neu gestaltet werden können“, erzählt Blum. Um weitere Erfahrungen zu sammeln, absolvierte sie nach dem Studium ein Praktikum in der Geflüchtetenberatung beim Evangelischen Regionalverband Frankfurt und Offenbach. „Ich war ja selbst im Ausland, in der Fremde, wo ich mich nicht auskannte. Mir wurde auch viel geholfen, um anzukommen. Geflüchtete kommen zu uns in die Fremde. Bei ihnen kommen zu den kulturellen und sprachlichen Unterschieden oft traumatische Erfahrungen dazu, die sie erlebt haben, sowie die Trennung von ihrer Familie und Unsicherheit darüber, Schutz zu finden“, erklärt sie.

„Daher ist es um so wichtiger, dass wir ihnen offen begegnen und sie willkommen heißen. Wenn wir wollen, dass Menschen mit Fluchthintergrund gut bei uns ankommen, müssen wir sie dabei entsprechend unterstützen“, so Blum weiter.

Um ihr Wissen zu erweitern, hat sie bei der Diakonie Hessen eine Weiterbildung im Bereich Asyl- und Aufenthaltsrecht gemacht. „Schon im Studium und beim Praktikum in der Flüchtlingsberatung habe ich gemerkt, dass Mögliches und Unmögliches beim Aufenthalt von Geflüchteten im Rahmen des Rechts liegt und hier viele Fragen und Unsicherheiten bestehen. Mein Anliegen ist es, sie besonders in aufenthaltsrechtlichen Fragen zu unterstützen und mit ihnen auf eine Bleibeperspektive hinzuarbeiten. Der Moment, in dem sie endlich anerkannt sind und die Sicherheit haben, dass sie bleiben dürfen, bewegt viel für die Menschen“, berichtet Blum.

An sie wenden sich sowohl Menschen, die im Asylverfahren sind, als auch solche, deren Antrag abgelehnt wurde. Im Verfahren bereitet sie die Klientinnen und Klienten unter anderem für das große Interview vor. Dazu gehört es, die eigene Lebens- und Fluchtgeschichte zu reflektieren. Nach der Anerkennung beschäftigt viele das Thema Familiennachzug.

„In der Flüchtlingsberatung ist ganz viel Vernetzung und Austausch mit anderen Beratungsstellen, ehrenamtlich Engagierten und den zuständigen Ämtern im Kreis nötig. Der Runde Tisch Main-Taunus unterstützt dieses Anliegen“, so Leonie Blum. Bei speziellen Beratungsbedarfen, die nicht zu ihrem Kompetenzbereich gehören, vermittelt sie weiter. Viele Anfragen erreichen sie von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfenden, die mit ihr Fälle von Klienten besprechen möchten. Wichtig ist ihr dabei zu betonen, dass sie eine unabhängige Beratung anbietet, die nicht an Ämter angebunden ist.

Leonie Blums Büro befindet sich in den Räumen des Familienzentrums „Schatzinsel“ der Evangelischen Familienbildung in der Königsteiner Straße 6a in Bad Soden. Eine wertvolle Synergie ist aus ihrer Sicht die direkte Nähe zu den Deutschkursen für Geflüchtete des Projektes „Deine Chance“ und den Kursangeboten der Evangelischen Familienbildung.

So kann sie Menschen in die Kurse vermitteln; andererseits wenden sich Teilnehmende direkt mit Anfragen im Bereich der Flüchtlingsberatung an sie. Sowohl die Deutschkurse als auch ihr Beratungsangebot sind auf die finanzielle Hilfe durch Spenden und Sponsoren angewiesen. red