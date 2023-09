Nächtliche Brandstifter am Werk

Täter zünden elf Tonnen an

BAD HOMBURG - Der Alarm schrillt mitten in der Nacht. Um kurz nach halb 4 Uhr morgens schrecken die Männer und Frauen der freiwilligen Feuerwehren Bad Homburgs aus den Betten. Die digitalen Empfänger haben angeschlagen, und die Brandbekämpfer eilen nach Kirdorf. Mal wieder. Denn das Wohngebiet in der Straße Oberste Gärten kennen die Feuerwehrleute mittlerweile gut. Wiederholt wurden hier und in der Gartenfeldstraße Mülltonnen angezündet. Lichterloh brennt die Papiertonne in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Nur dank der Männer und Frauen von der Wehr greifen die Flammen nicht auf weitere Mülltonnen oder Autos in der Nähe über.

Das Feuer vom Wochenende ist das vorläufig letzte in einer Reihe von Mülltonnenbränden, welche die Kurstadt in den vergangenen Wochen in Atem gehalten hat. Insgesamt 22 Einsätze zählt die Feuerwehr seit Jahresbeginn, die Hälfte davon in den vergangenen zwei Wochen. Insbesondere in der Straße Oberste Gärten und der Gartenfeldstraße brenne es immer wieder, berichtet Branddirektor Daniel Guischard. „Zum Teil wurden wir da mehrfach an die gleichen Hausnummern gerufen“, sagt Guischard.

Meist brennen die Tonnen um kurz vor Mitternacht oder in den frühen Morgenstunden, ab 4 Uhr. Selbe Zeit, selber Ort, der Branddirektor vermutet Vorsatz. Vor allem weil in der Regel Papiertonnen brennen. „Das zeigt: Hier wird gezielt ein Brandgut ausgesucht, das leicht angezündet werden kann“, erklärt Guischard. Einen möglichen Zusammenhang schließt die Polizei nicht aus. Sie ermittelt nun wegen Brandstiftung. judo/flon