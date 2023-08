Nacht der Chöre kommt wieder

Gesang in Marien- und Schlosskirche / Ticket-Verkauf hat begonnen

bad homburg - Die Nacht der Chöre ist zurück. Nach der Corona-bedingten Auszeit finden die Chorkonzerte in diesem Jahr erstmals seit September 2019 wieder statt. Termin ist Freitag, 8. September, Veranstalter ist der Lions-Club Bad Homburg Weißer Turm.

Wie immer ist die Nacht der Chöre zweigeteilt. Los geht es um 19.30 Uhr in der Marienkirche, wo die Junge Kantorei Bad Soden und JuVocal zu hören sind. Die musikalische Leitung haben Tobias Landsiedel und David Franke. Anschließend führt ein gemeinsamer Spaziergang zum unteren Schlosshof. Dort werden den Besuchern Getränke und kleine Snacks angeboten.

Etwa gegen 21.20 Uhr folgt dann Teil zwei in der Schlosskirche mit dem Gospelchor der Erlöserkirche („PraiSing“), der unter der Leitung von Heidi Steiner dort auftreten wird.

Konzertkarten sind zum Preis von 25 Euro (zuzüglich 1 Euro Vorverkaufsgebühr) über www.nacht-der-chöre.de, Frankfurt Ticket RheinMain GmbH und die Kur- und Kongreß GmbH Bad Homburg erhältlich. Eventuelle Restkarten werden am Veranstaltungstag (8. September) von 18 Uhr an am Eingang der St. Marienkiche in der Dorotheenstraße verkauft. Der Reinerlös der Nacht der Chöre kommt den sozialen Projekten des Lions-Clubs Bad Homburg Weißer Turm zugute. Der Serviceclub unterstützt die Kinder- und Jugendarbeit in Bad Homburg und im Hochtaunuskreis, darunter viele dauerhafte Einrichtungen und Einzelprojekte.

Zu den unterstützten Einrichtungen zählen: Frankfurter Kinderhaus (Bad Homburg-Gonzenheim), Landgräfliche Stiftung von 1721 (Bad Homburg), Insl-Initiative Sprache (Friedrichsdorf), Verein für Natur und Psychomotorik. (Bad Homburg), Tafel Hochtaunus (Bad Homburg), Verein Justament (Oberursel), Verein KulturLeben (Bad Homburg), Kinderschutzbund (Bad Homburg), Jugendchor und Jugendsinfonieorchester Hochtaunus, Kinder- und Jugendhospizdienst (Bad Homburg).

Weitere Infos zum Chor- Projekt und zur Möglichkeit, sich per Spende daran zu beteiligen, gibt es im Internet unter dem Link https://lc-hgwt.de/. red