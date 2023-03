NACHRICHTEN

Teilen

Coverband spielt in der Kulturhalle

Glauberg . Die Coverband „Maniaction“, wird am Freitag, 24. März, um 20.15 Uhr in der Kulturhalle Stockheim auftreten. „Maniaction“ sind Theresa und Lukas Hecht; beide spielen unter dem Titel „Let’s Dance!“ Musik von den 70ern bis in die heutige Zeit. Pop, Disco, Funk und Soulmusik mit der einen oder anderen Eigeninterpretation. Tickets gibt es im Internet unter www.kulturhalle-stockheim.de. Oder an der Abendkasse. Wegen begrenzter Plätze wird um Voranmeldung gebeten. red